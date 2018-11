Pilons de poulet à la sriracha et frites de patates douces

Préparation: 15 minutes

Cuisson: 30 minutes

4 portions

Ingrédients

2 moyennes patates douces, nettoyées et séchées

1 c. à soupe d’huile de canola

3/4 c. à thé de sel

2 c. à soupe de cassonade

4 c. à thé de sauce sriracha

1 c. à soupe de gingembre, émincé

1 1/2 c. à thé de poudre d’ail

8 pilons de poulet

60 ml (1/4 tasse) de yogourt grec nature

2 c. à soupe de persil frais, haché

Préparation

Placer une grille dans le tiers supérieur du four et l’autre dans le tiers inférieur, et le Préchauffer à 230 °C (450 °F). tapisser deux plaques à cuisson de papier sulfurisé.