Les bienfaits des moniteurs d'activités et autres nouvelles santé

Ça marche

Plus que de simples gadgets, les montres intelligentes et autres dispositifs visant à mesurer l’activité physique incitent ceux qui les utilisent à marcher jusqu’à 40 minutes de plus par jour. Et leur effet ne s’essouffle pas avec le temps. « Ces moniteurs sont efficaces dans tous les groupes d’âge et pendant de longues périodes », conclut une méta-analyse de 400 études regroupant 164 000 personnes publiée dans la revue scientifique The Lancet. Les auteurs ajoutent que ces appareils peuvent aussi avoir des bienfaits sur la santé mentale, puisque bouger contribue à diminuer l’anxiété et la dépression. Leur popularité a d’ailleurs explosé dans les dernières années, les ventes mondiales ayant augmenté de près de 1 500 % de 2014 à 2020.

Source : The Lancet

Le bon coup Pinterest

Depuis plus d’un an, le réseau social Pinterest refuse de relayer tout contenu faisant la promotion de produits amaigrissants et autres régimes miracles. Résultat : la plateforme affirme que les recherches de ses utilisateurs contenant les termes « perte de poids » ont diminué de 20 %. En revanche, les recherches pour « citations accepter son corps » auraient été multipliées par trois. Du côté d’Instagram et de Facebook, on a adopté des politiques pour mieux encadrer ce type de contenu. Or, les publications liées à la perte de poids continuent malgré tout de pulluler sur ces deux réseaux, a constaté l’an dernier un rapport de l’Association pour la santé publique du Québec, qui demande aux gouvernements d’agir pour contrer les publicités trompeuses de l’industrie de l’amaigrissement.

Sources : Pinterest et Association pour la santé publique du Québec

Des applis trop curieuses

Avis à celles qui utilisent des applications mobiles pour méditer ou maîtriser leur anxiété : leurs données personnelles pourraient être compromises. C’est le constat alarmant de Mozilla, un organisme à but non lucratif qui évalue les pratiques de confidentialité et de sécurité des outils web.

Sur 32 applis en santé mentale étudiées par Mozilla, 28 ont lamentablement échoué à son test. Les lacunes sont nombreuses : divulgation d’informations sensibles à des tiers, utilisateurs vulnérables ciblés par des annonces publicitaires sur mesure… En six ans d’existence, Mozilla affirme n’avoir jamais observé de failles aussi flagrantes. La populaire appli Better Help, qui permet à ses millions d’utilisateurs de discuter avec des thérapeutes, obtient l’un des pires scores.

La nouvelle est d’autant plus inquiétante que les informations recueillies par ces applis peuvent être très révélatrices : humeur dépressive, idées noires, épisodes de violence conjugale, troubles alimentaires… « Sous le couvert de la santé mentale, certaines applications siphonnent nos informations. Ce sont des loups déguisés en agneaux », écrit Misha Rykov, l’un des chercheurs de Mozilla. À méditer.

Source : Mozilla