Ils se marièrent… et ils vécurent heureux, jusqu’à la fin des temps… Ah! Si la vie de couple pouvait toujours être aussi simple! Mais, dans la course du quotidien, la vie à deux relève souvent plus du défi que du conte de fées! À défaut d’une recette miracle, Michel Lemieux, sexologue clinicien et thérapeute, nous propose, à l’unisson avec d’autres experts, 10 ingrédients essentiels pour une vie de couple harmonieuse.

Couple: 10 ingrédients essentiels 1 / 11 Photo: iStock Revoyez votre définition du verbe aimer! « Aimer, c’est considérer que le besoin de l’autre est aussi important que le mien. » Inspirée des théories sur les relations interpersonnelles du psychiatre américain Harry Stack Sullivan, cette définition de l’amour, plus pragmatique que poétique, a le mérite de mettre à égalité les besoins et les responsabilités des deux conjoints. Concrètement, elle propose, dans tout ce que vous faites ou décidez, de tenir compte de vous-même, mais aussi de l’autre. Il ne s’agit pas pour les conjoints de répondre à tous leurs besoins, mais d’avoir une considération réciproque pour ceux-ci.