Gras trans et démence: un possible lien

Chips, beignes et frites ne nuisent pas qu’à la santé cardiovasculaire – ils pourraient aussi accroître le risque de démence, selon une étude publiée dans la revue Neurology. L’accusé : le gras trans d’origine industrielle, qu’on trouve dans les aliments transformés.

Pour explorer la question, les chercheurs ont recruté 1 628 personnes de 60 ans et plus qui ne présentaient pas de signes de pertes cognitives. Après avoir mesuré la concentration d’acide élaïdique dans leur sang (un marqueur des gras trans industriels), ils les ont réparties en quatre groupes égaux selon les taux obtenus et les ont suivies pendant 10 ans en moyenne.

Résultat: en 10 ans, 377 des 1628 participants ont reçu un diagnostic de démence, tous types confondus. Parmi ceux-ci, la plupart affichaient de plus hauts taux d’acide élaïdique que les autres.

Source : Neurology