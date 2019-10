Le multitâche, superpouvoir féminin?

Non, le cerveau des femmes n’est pas plus apte que celui des hommes à effectuer plusieurs tâches en même temps. Pour mettre ce stéréotype à l’épreuve des faits, des chercheurs de l’Université d’Aix-la-Chapelle, en Allemagne, ont soumis 48 femmes et 48 hommes à un test cognitif. Ainsi, les participants devaient reconnaître et catégoriser des lettres et des chiffres qui leur étaient présentés, parfois ensemble, parfois en alternance. Et les deux groupes sont arrivés ex æquo. Les auteurs de l’étude admettent que ces résultats pourraient varier dans des contextes autres, mais, selon les mécanismes cognitifs évalués ici, il n’y avait pas de différence entre les deux sexes.

Source: PLOS ONE

À lire aussi: Ce qu’il nous reste à accomplir pour un monde plus égalitaire