L'effet négatif du stress et autres nouvelles santé

Trop de stress affecte la fertilité

Le stress nuit à la fertilité. Les scientifiques le savaient depuis longtemps, mais ils comprenaient mal le lien entre les deux. Un épineux problème puisque les démarches en clinique de fertilité génèrent une bonne dose d’inquiétude et de nervosité chez les femmes qui espèrent devenir mamans. Ce qui compromet les chances de succès de leurs traitements. Des chercheurs néozélandais viennent enfin d’élucider la question. Ils ont identifié un groupe de neurones qui entrent en activité quand le stress est trop intense et qui suppriment les hormones du système reproductif. Une étude de laboratoire sur des souris a permis de confirmer l’hypothèse. Une fois ces neurones désactivés, la fertilité des petits mammifères demeure intacte, même si ceux-ci sont en situation de stress. L’effet est particulièrement marqué chez les femelles. Prochaine étape : trouver un médicament qui bloquera l’action de ces neurones. Des molécules prometteuses existent déjà, mais elles devront d’abord être testées sur l’humain.

Source : The Journal of Neuroscience

Les bienfaits insoupçonnés des films d’horreur

Les fanas de films d’horreur sont mieux préparés que les autres pour affronter des épreuves. C’est ce qu’ont découvert des chercheurs américains en psychologie. Bien que la personnalité constitue l’élément le plus important pour prédire la résilience d’un individu face aux coups durs, le visionnement de longs métrages terrifiants serait aussi utile pour se préparer au pire. Les 310 participants à leur étude ont répondu à un questionnaire au sujet de leurs préférences cinématographiques, en précisant la fréquence à laquelle ils voyaient des films. Leur préparation psychologique à l’égard de la crise sanitaire actuelle et leur état de santé mentale ont également été évalués. Conclusion : plus ils avaient côtoyé les revenants, les possédés et les monstres au cours de leur vie, moins ils ressentaient de détresse en raison de la COVID-19. Et plus ils avaient vu d’œuvres postapocalyptiques dans lesquelles les humains tentent de survivre à un cataclysme ou à une invasion d’extraterrestres, plus ils se sentaient prêts pour le type de catastrophe qui frappe actuellement l’humanité. Comme si ces histoires avaient servi de répétition générale au cerveau. Inutile, toutefois, de nous taper La route ou L’exorciste en pleine pandémie. Cela ne pourrait qu’exacerber notre anxiété !

Source : Personality and Individual Differences

