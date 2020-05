Les jeunes femmes sont sous pression!

La tension artérielle augmente à un âge plus précoce et de façon plus rapide chez les femmes que chez les hommes. Ces différences s’observeraient dès la vingtaine et persisteraient tout au long de la vie. C’est ce que révèle une étude des schémas de l’élévation de la tension artérielle selon le sexe, menée aux États-Unis sur une période de 43 ans auprès de 32 000 participants. Les troubles cardiovasculaires surviennent chez les femmes en moyenne 10 ans plus tard que chez les hommes. Mais les processus physiologiques qui y conduisent – telle l’hypertension, comme on le voit dans cette analyse – pourraient commencer plus tôt chez elles. L’hypertension est l’un des principaux facteurs de risque modifi ables des maladies cardiovasculaires. On a donc tout intérêt à surveiller de près sa tension artérielle, un conseil qui semble d’autant plus important pour les femmes.

Source: Jama Cardiology