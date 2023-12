Les remèdes contre la gueule de bois sont-ils vraiment efficaces ?

Tout le monde croit connaître la meilleure manière de prévenir ou soigner le mal de tête, la fatigue et l’inconfort associés au « lendemain de veille ». Or, l’efficacité réelle de ces stratégies n’est pas toujours prouvée. Châtelaine départage le vrai du faux.

Qu’est-ce qui cause la gueule de bois ?

Selon la croyance populaire, si on se sent mal le lendemain d’une cuite, c’est parce que l’alcool cause de la déshydratation. Or, selon la Dre Karenn Chan, professeure agrégée à la faculté de médecine et de dentisterie de l’université de l’Alberta, la gueule de bois est en fait le résultat de la métabolisation de l’alcool par l’organisme. Le corps produit alors une enzyme appelée acétaldéhyde, qui nous rend malade.

Peut-on éviter la gueule de bois ?

Malheureusement, le seul moyen d’éviter la gueule de bois est de boire moins. Certaines personnes tentent de s’hydrater avant une soirée, en buvant de l’eau ou des boissons pour sportifs, car l’alcool est un diurétique. Mais la déshydratation n’est pas le véritable ennemi à combattre et les boissons contiennent généralement des jus, de l’eau gazeuse et des sirops qui devraient permettre une hydratation suffisante, selon la Dre Chan.

Certaines recherches suggèrent qu’une alimentation riche en zinc et en niacine (vitamine B3), des éléments qui se trouvent dans les fruits de mer, les œufs et les haricots, peut réduire la gravité de la gueule de bois. Une étude réalisée en 2019 a révélé que les suppléments de niacine et de zinc n’immunisent pas les buveurs sensibles à la gueule de bois, mais qu’une alimentation saine et riche en niacine peut réduire la gravité des symptômes. Faire le plein de haricots avant une fête n’est toutefois pas l’idéal, bien sûr.

Lorsque le mal est fait, comment soulager les symptômes du lendemain de veille ?

Un verre de plus? Cela ne ferait que retarder l’inévitable, explique Mme Chan : « Vous êtes sensible à l’acétaldéhyde, et boire davantage ralentit le processus permettant au corps de se débarrasser de l’alcool. Cela ne guérira donc pas votre gueule de bois ».

De la nourriture grasse ? Bien qu’un petit-déjeuner de type « construction » puisse sembler satisfaisant après une soirée arrosée, aucune quantité de bacon et de petites patates huileuses ne guérira un lendemain de veille. Si l’on se sent mieux, c’est probablement parce que la faim nous tenaille après une longue soirée.

Une perfusion de vitamines ? Ces sérums introduits par voie intraveineuse coûtent cher, et ils comportent « des risques inhérents à la perfusion d’un produit dans le sang », affirme Mme Chan. De plus, les entreprises qui administrent ces perfusions ne sont pas toujours des établissements médicaux et elles peuvent fournir des « soins douteux », ajoute la spécialiste.

Un supplément de dihydromyricétine ? Certains produits en vente libre présentés comme des cures pour les symptômes du lendemain de veille contiennent ce flavonoïde extrait de plantes. La professeure Chan précise toutefois que la plupart des études menées jusqu’à présent sur cette substance ont été réalisées sur des animaux, ce qui signifie que son efficacité chez l’être humain n’est pas prouvée.

La meilleure option, en fin de compte, est de prendre de l’aspirine et attendre que le malaise s’estompe.