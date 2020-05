Masques en tissu: où peut-on s’en procurer?

Le masque de protection artisanal lavable est un accessoire des plus convoités ces jours-ci. S’il est possible de le confectionner soi-même, de plus en plus de Québécois se tournent vers les entreprises qui ont réorienté leur production pour répondre à la demande. Des fabricants qui rappellent tous qu’aussi coquets et pratiques soient-ils, leurs masques ne remplacent en rien un bon lavage des mains et la distanciation sociale… Et, conseil ultime, ils doivent être bien entretenus!

atelier b

L’entreprise montréalaise spécialisée dans les vêtements durables et minimalistes a conçu un modèle de masque à plis pour bien couvrir le bas du visage. Une ouverture au bas permet d’y glisser un filtre (non fourni), si nécessaire. Disponible en tailles adulte et enfant. Prévoir 10 jours avant l’envoi de la commande.

20 $ chacun

EC3D

Normalement dédiée à la confection de vêtements sportifs et post-opératoires, l’entreprise lavalloise produit maintenant un masque à partir d’une fibre de cuivre qui promet de se protéger davantage des bactéries jusqu’à une durée d’environ quatre heures.

19,99 $ pour deux masques

Marie fil