Pause zen avec Chantal Machabée

Pour mois, gérer la pression, c’est…

Une seconde nature. Je ne suis pas du tout une personne stressée. Même lorsque j’étais journaliste télé, j’ai rarement été nerveuse avant d’aller en ondes.

Mes trucs pour me détendre

Je cours cinq kilomètres trois ou quatre fois par semaine. Le jogging est ma méditation… en mouvement ! Puisque je dois assister à tous les matchs du Canadien, je voyage beaucoup, et mes chaussures de course m’accompagnent partout. Je trouve toujours une heure pour aller jogger en ville. Sans musique, je laisse mes pensées s’évader. Il m’arrive même de régler un dossier en courant.

Un endroit où je me sens bien

Sur un terrain de golf, avec mes deux fils, que j’aime plus que tout au monde. Ils ont 26 et 27 ans, et on profite de ces quelques heures sur le vert pour parler de sport, bien sûr, mais aussi pour rigoler et se faire des confidences. Et comme je suis si souvent dans des chambres d’hôtel, j’adore être à la maison. C’est là que je me relaxe : je prends des bains, j’allume des bougies. C’est ma façon de prendre soin de moi.

Ce qui me fait le plus plaisir

Un souper entre filles ! J’ai un groupe d’amies extraordinaires que fois par semaine je connais depuis longtemps. Quand on se retrouve, on parle des hommes, de vin, de golf, de voyages… Mais pas du Canadien ! Mes amies ne suivent pas le hockey. Et c’est tant mieux, il faut aussi que de recharger ses je décroche de temps en temps.