Renforcer son système immunitaire ? Des questions et des réponses

Ce que nous mettons dans notre assiette peut-il aider ? Aucun aliment en particulier n’est susceptible de donner un coup de pouce au système immunitaire. Par contre, on peut l’aider à se maintenir au maximum de son efficacité « en diminuant notre consommation d’aliments transformés et en respectant le plus possible les recommandations du Guide alimentaire canadien », suggère Martin Guimond, professeur et chercheur adjoint au Département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l’Université de Montréal.

L’assiette idéale ? Légumes et fruits devraient composer la moitié de celle- ci, les protéines (tofu, légumineuses, poisson, viandes maigres…), le quart, et les grains entiers (quinoa, riz brun, avoine…), le quart restant. Une telle alimentation aide à tenir à distance l’obésité et le diabète de type 2, notamment, deux conditions qui nous rendent plus vulnérables aux infections. « Les tissus des gens en surpoids subissent plus d’inflammation et sont donc moins résistants », indique Jean-Pierre Routy, directeur clinique au Service des maladies virales chroniques du Centre universitaire de santé McGill.

Pour nous aider, une seule méthode semble pour l’instant offrir des résultats prometteurs : le jeûne intermittent, qui exige de sauter le petit-déjeuner un jour sur deux, par exemple. « Quand on jeûne, le corps se met en mode récupération, comme celui des animaux qui hibernent, poursuit le Dr Routy. Cela permet à l’organisme de recycler les protéines au cœur des cellules et de diminuer l’inflammation dans les tissus. On constate des améliorations après aussi peu que trois semaines. » Le jeûne intermittent pourrait même renverser un diagnostic de diabète de type 2, selon plusieurs recherches récentes.

Le tabagisme est-il aussi néfaste qu’on le prétend pour nos défenses immunitaires ?

Comme on peut s’y attendre, les études en toxicologie ne sont pas tendres envers la cigarette. En plus d’être la cause de nombreux cancers, le tabac affecte nos défenses de première ligne. « C’est un peu comme si nous faisions entrer la pollution directement dans nos poumons, dit Martin Guimond. L’organisme est constamment en mode défense contre ce corps étranger, ce qui endommage les parois respiratoires. »