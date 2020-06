Jardin: cultiver des fruits et légumes chez soi

La maman est loin d’être la seule à se passionner pour l’agriculture urbaine. Pas moins de 42 % des Montréalais s’y adonneraient, selon un sondage mené en 2013 par la Ville de Montréal – il n’existe pas de statistiques à l’échelle provinciale. Et ce pourcentage a fort probablement augmenté depuis, selon la porte-parole de la Ville de Montréal, Karla Duval. « Les pratiques agricoles en ville se sont beaucoup améliorées et diversifiées au cours des dernières années. La culture en bacs, les jardins collectifs, l’aménagement de potagers dans de nouveaux lieux comme les toits, les parcs et les zones industrielles permettent à de plus en plus de citoyens et même d’entreprises de cultiver leurs légumes », dit-elle.

« Si je n’avais pas d’enfant, je cultiverais sûrement beaucoup moins, concède Valérie. Mais c’est un tel bonheur de voir le jardin à travers les yeux de mes filles! Elles m’ont appris à ralentir et à profiter de ces petites joies. Les regarder s’émerveiller et croquer avec appétit dans un légume qu’on a fait pousser ensemble, c’est ma récompense. »

Le potager doit bénéficier de cinq à six heures d’ensoleillement chaque jour si on veut obtenir une récolte intéressante. On prend donc le temps d’étudier son terrain, tout comme la composition du sol. Le pH devrait être neutre, et la texture, ni trop argileuse ni trop sablonneuse, afin de permettre un drainage et une aération efficaces. Les experts des pépinières de notre région peuvent nous aider à établir un « diagnostic » du sol et nous conseiller un traitement au besoin.

On peut aussi opter pour un potager en pot ou encore pour la culture surélevée, comme l’a fait Valérie Chartrand. Cette méthode, aussi appelée planches de culture, consiste à définir des bandes de terre cultivée qui sont à portée de bras de façon que la terre n’y soit jamais piétinée ni tassée, et des allées entre chacune pour le passage des jardiniers. Elles sont placées au-dessus du sol naturel et peuvent être entourées d’un cadre en bois – souvent des madriers de pruche.

Le plus important, selon l’horticultrice Mélanie Grégoire: investir dans un bon terreau. « C’est là qu’on doit mettre son budget. Mieux vaut partir avec un terreau de qualité et moins de plantes que l’inverse », dit l’autrice du livre Les Quatre saisons de votre potager (Les Éditions Québec Amérique). Le prix d’un sac de terre à jardin varie de 3 $ à 5 $. On évite la terre noire, bon marché, mais beaucoup trop acide et pauvre en nutriments.

Un autre gage de réussite: avoir un point d’eau à proximité, qu’il s’agisse d’un boyau d’arrosage ou d’un baril de récupération d’eau de pluie. Si on a à traverser la cour quinze fois pour arroser son potager, on risque de négliger cette tâche cruciale.

Une fois les plants en terre, la touche finale: le paillis. Qu’on utilise de la paille, du gazon coupé ou des feuilles mortes, cette couche limitera la prolifération des mauvaises herbes, empêchera l’érosion des sols et maintiendra l’humidité de la terre. Le paillis de cèdre, utile pour les arrangements ornementaux, ne convient pas à la culture maraîchère.

Il risque d’asphyxier le sol, privant les racines des légumes de l’oxygène dont elles ont besoin. La croissance, ça s’entretient Un tour au jardin chaque jour est préférable à une longue corvée hebdomadaire, avance Mélanie Grégoire. « On va au jardin pour l’arroser? C’est aussi l’occasion d’enlever au passage quelques mauvaises herbes et de cueillir ce qui est prêt, dit-elle. Certaines variétés comme les pois et les courgettes produisent beaucoup plus lorsqu’on les récolte au fur et à mesure. » On en profite aussi pour repérer la présence de maladies ou d’insectes, comme le fait la technicienne en horticulture Jasmine Kabuya Racine, afin de prévenir les pertes. « Si on constate que de la moisissure s’installe au pied de nos plants de tomate, il sera encore temps de les sauver. Et si quelques vers ont élu résidence dans notre chou frisé, on les écrase tout simplement à la main, sans recourir à un pesticide », conseille-t-elle. Et l’arrosage? On y procède le matin ou le soir pour éviter l’évaporation de l’eau, et en deux ou trois temps. « On fait un premier tour qui vient briser la croûte de terre sèche à la surface du sol, puis on revient pour que l’eau pénètre bien en profondeur », explique Sara Miranda-Gauvin, cofondatrice de l’organisme On sème, qui offre des formations par l’intermédiaire de son programme École du potager urbain. On n’arrose que la terre, pas les feuilles, sous peine de voir celles-ci brûler sous les rayons du soleil, et les légumes être gagnés par des maladies fongiques. Tout au long de la saison, on devra s’assurer que les plants ont tous les nutriments qu’il leur faut pour donner de beaux – et nombreux! – fruits et légumes. Avant même de les mettre en terre, on étend du compost dans tout le potager. Cette dose suffira à des variétés qui ont un cycle de croissance très court, comme les laitues. D’autres nécessiteront un apport supplémentaire en engrais, particulièrement à certaines étapes de croissance, dont la floraison. Les engrais de synthèse, s’ils sont efficaces, n’ont pas la faveur de Jasmine Kabuya Racine. « C’est qu’ils agissent un peu comme un soluté. Ils nourrissent directement la plante, mais pas toute la vie microbienne du sol, contrairement à d’autres options comme le fumier de poule. Ils sont donc moins bénéfiques à long terme pour la fertilité de la terre », explique-t-elle. Espace maximisé On veut exploiter chaque petit centimètre dont on dispose ? Inutile d’entasser les plants pour y parvenir. D’autres solutions bien plus efficaces existent. D’abord, le compagnonnage, adopté par Valérie Chartrand, qui mise sur la complémentarité des différents légumes. Les tomates, très gourmandes en nutriments, peuvent partager le même emplacement que le persil, plus frugal. Les légumes-racines, qui poussent en profondeur, sont jumelés aux légumes- feuilles, qui utilisent la surface. « Cette technique favorise beaucoup la pollinisation grâce à la diversité. En prime, elle peut éloigner les insectes indésirables, qui repéreront plus difficilement l’odeur de leurs plantes préférées », note Jasmine Kabuya Racine. On peut aussi se tourner vers la « production à temps plein », qui consiste à semer durant toute la saison. Sara Maranda-Gauvin donne un exemple pour définir cette technique: « Tôt le printemps, on plante du radis, qui sera prêt en 35 jours tout juste. On peut ensuite utiliser la même parcelle pour des carottes, qu’on cueillera une soixantaine de jours plus tard. On n’est rendu qu’en août! On continuera avec une verdure résistante, comme la roquette. » Et pourquoi ne pas privilégier la verticalité? « Faire grimper les pois, haricots, courgettes sur une palissade fait gagner tellement de place au sol! » s’exclame Mélanie Grégoire. Des ressources pour franchir les obstacles Insectes, maladies, faible rendement, les écueils ne manquent pas sur la route du jardinier. « On ne deviendra pas expert en un été. Il faut seulement développer les bons réflexes pour aller chercher les informations dont on a besoin », fait observer Sara Maranda-Gauvin, soulignant que plusieurs groupes sur les réseaux sociaux peuvent nous venir en aide. Un problème nous embête, un insecte au jardin nous intrigue ? Il suffit d’en publier une photo et de poser la question à ces groupes, qui s’avèrent souvent une source précieuse de conseils et de solutions. Certains sites web constituent eux aussi une mine d’informations, celui d’Espace pour la vie, par exemple, ou bien d’IRIIS phytoprotection, suggéré par l’agronome Marie-Josée Vézina pour son répertoire complet et sa riche banque d’images sur les ennemis et les alliés des cultures (symptômes, insectes, mauvaises herbes…). Pour respecter un calendrier précis sans trop se casser la tête grâce à des exemples visuels de chaque geste à accomplir, on peut suivre Mélanie Grégoire sur son site Mjardiner.com. Chaque semaine, elle y présente une capsule vidéo tournée chez elle, dans les Cantons-de-l’Est, où on la voit à l’œuvre. Quelles que soient les difficultés rencontrées, on ne doit pas se décourager. En jardinage, les plaisirs l’emportent sur tout!