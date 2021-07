Savoir gérer son temps et autres nouvelles santé

Savoir gérer son temps

Une bonne gestion de son temps améliore le rendement au travail, mais seulement de façon modérée. Son principal bénéfice se situe ailleurs : elle augmente de manière notable le bien-être et la satisfaction à l’égard de la vie, ont découvert des chercheurs de l’Université Concordia, à Montréal. En planifiant bien son quotidien, on peut l’organiser en fonction de ses valeurs et ainsi ressentir un plus grand sentiment d’accomplissement personnel. C’est la conclusion qu’ils tirent après avoir passé au crible 158 études menées auprès de 53 000 personnes des quatre coins du monde au cours des 40 dernières années. Cette compétence se révèle cependant plus indispensable qu’elle ne l’était auparavant, jugent-ils, puisque la plupart des professionnels disposent maintenant de plus d’autonomie dans leur travail. Ainsi, le lien entre la planification et le rendement au boulot est plus important aujourd’hui qu’il ne l’était au début des années 1990, selon les résultats de cette méta-analyse. L’âge, l’éducation et la situation familiale ne semblent pas changer grand-chose à la capacité de bien gérer son horaire, qui repose bien davantage sur la personnalité, notamment le fait d’être consciencieux. Être une femme confère également un léger avantage à ce chapitre, une association qui s’est même renforcée avec le temps. Pas que la gent féminine soit vraiment plus douée en la matière, c’est plutôt le signe qu’elle a enfin la liberté de planifier son quotidien comme elle l’entend, signalent les auteurs de l’étude.

Sources : Plos One et Universtié Concordia

Non, ce n’est pas la ménopause

L’hypertension passe souvent inaperçue chez les femmes d’âge mûr, alors que près de la moitié d’entre elles en feront avant l’âge de 60 ans. Les symptômes qui l’accompagnent, tels que des bouffées de chaleur et des palpitations, sont fréquemment attribués à tort à la ménopause par leur médecin, prévient la Société européenne de cardiologie. L’organisme a récemment publié un guide clinique à l’intention des cardiologues, des gynécologues et des endocrinologues pour qu’ils assurent une meilleure prise en charge des patientes qui se plaignent de tels malaises en consultation. Ils devraient notamment les questionner au sujet de possibles complications au moment de leurs grossesses si elles en ont eu. La prééclampsie, par exemple, multiplie par quatre le risque de présenter une tension artérielle élevée au moment de la ménopause. Facteur de risque des troubles cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux, l’hypertension devrait être traitée avec autant de précaution chez les femmes que chez les hommes. Ce qui n’est pas le cas actuellement, selon les auteurs du guide.

Source : European Heart Journal

On peut éviter le diabète de grossesse

Faire de l’exercice durant le premier trimestre de grossesse serait un moyen efficace d’éviter le diabète gestationnel, d’après une étude américaine menée auprès de 2250 femmes enceintes. Cet effet protecteur n’apparaît cependant qu’à partir de 38 minutes d’activité physique modérée par jour – soit davantage que les 30 minutes habituellement recommandées. Cette affection, qui touche jusqu’à 10 femmes enceintes sur 100, augmente le risque de complications durant la grossesse et l’accouchement, ainsi que la probabilité que la mère et l’enfant souffrent ultérieurement de diabète de type 2. Les chercheurs estiment donc que les médecins devraient faire part de cette recommandation à leurs patientes le plus tôt possible après la conception.

Source : Diabetes Care

Bouche en santé

Passer la soie dentaire s’avère souvent une tâche fastidieuse. Voilà pourquoi l’hydropulseur Waterpik est un appareil si pratique… Le jet d’eau fin et précis permet d’atteindre des recoins de nos dents difficiles d’accès. Efficace, il élimine bien la plaque dentaire dans les zones traitées. Sans danger pour les implants, les couronnes, les facettes et les appareils orthodontiques.