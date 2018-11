Devenir, le livre de Michelle Obama, en 12 extraits

« La vie m’apprenait que le changement et le progrès advenaient lentement. Pas en deux ans, pas en quatre ans, ni même en une vie. Nous plantions les graines du changement, et nous n’en verrions peut-être jamais les fruits. Il fallait être patients. »

« J’étais émue et ravie d’être première dame, mais je n’ai pas cru une seconde me glisser dans un rôle prestigieux ou facile. D’ailleurs, une telle idée ne viendrait jamais à l’esprit de quelqu’un à qui l’on pouvait accoler les mots « première » et « noire ». J’étais au pied d’une montagne, et je devrais l’escalader à la force du poignet pour conquérir les cœurs. »