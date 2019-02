La consommation dont vous êtes le z’héros: un livre zéro déchet pour tout réutiliser (ou presque)

Diminuer la quantité d’ordures que nous produisons: s’il n’y a qu’une résolution à prendre en 2019, c’est bien celle-là. Et pour nous aider à la tenir, le guide pratique La consommation dont vous êtes le z’héros propose plein de trucs. Utiliser du marc de café en guise de détergent? Étonnant. Transformer un vieil emballage de céréales en feuille de papier ciré? Il fallait y penser! Et, dans la foulée, pourquoi ne pas apporter ses propres plats en plastique au resto pour transporter ses restes de repas? Réduire ses déchets, c’est plus facile qu’on le croit.

La consommation dont vous êtes le z’héros, par Florence-Léa Siry, les Éditions de l’Homme, 29,95 $

