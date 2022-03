On en a fait du chemin

Cinquante ans après, plus de 80 % des femmes ont un métier ou poursuivent une carrière, inimaginable hier encore. Un bond incroyable, puisque, alors, à peine 15 % d’entre elles gagnaient leur vie. Des « gardes-malades » et des « maîtresses d’école » pour la plupart. Cette ruée des femmes vers le bureau ou l’atelier constitue l’un des changements majeurs du XXe siècle. Les gestionnaires d’entreprises, chirurgiennes, avocates et ingénieures ne se comptent plus. On ne s’étonne pas davantage de croiser des policiers, des chauffeurs d’autobus ou des pilotes d’avion en jupe. Combien de femmes d’affaires sont leur propre patron ? Leurs mots clés : indépendance et égalité.

Que diable s’est-il passé pour que, en si peu de temps, le monde de la reine du foyer s’écroule comme un château de cartes et que celui de ses filles s’emballe littéralement ? En feuilletant les vieux numéros de Châtelaine, j’ai mesuré le chemin parcouru. Étrange sensation de regarder sa vie défiler en tournant les pages jaunies d’un magazine. J’ai souri en lisant que 30 ans était l’âge du « dernier sursaut avant la déchéance physique définitive ». Et j’ai grincé des dents en voyant que, dans son courrier du cœur, Jovette encourageait une femme battue par son mari à la patience résignée. Puis, tout doucement, sans effaroucher les lectrices, les idées nouvelles ont commencé à s’immiscer dans le magazine. Ainsi s’indignait-on que le salaire moyen d’un homme fût de 70 $ par semaine et celui d’une femme, de 30 $. Un beau jour, la rédactrice en chef Fernande Saint-Martin a créé tout un émoi en se prononçant pour la pilule contraceptive. Un acte courageux, car « empêcher la famille » était alors un péché mortel.

Avoir le contrôle de notre fécondité, voilà peut-être la première grande victoire féministe. La contraception a indéniablement changé la vie de la flower generation, qui contestait haut et fort les valeurs traditionnelles. Désormais, la pilule permettait à chacune de faire l’amour sans risquer de tomber enceinte. Et pour les jeunes filles de la Révolution tranquille, les premières à apprivoiser la liberté sexuelle, enfanter hors mariage menait à l’ostracisme et avorter était passible de prison. La rue est devenue la voie royale de la mobilisation. En jean à pattes d’éléphant et chaussures plateformes, les cheveux jusqu’aux fesses, les manifestantes scandaient, une pancarte au bout du bras : « Nous aurons les enfants que nous voulons ! » En 1971, les trois quarts des femmes interrogées par Châtelaine se prononçaient en faveur du droit à l’avortement. Pour en finir avec les allers-retours à New York que 20 000 d’entre elles s’imposaient chaque année, à défaut de pouvoir bénéficier de ce service dans les hôpitaux. Les moins fortunées se faisaient charcuter ou se brûlaient au Lysol.

Pendant que le premier ministre canadien Pierre Trudeau s’écriait, arrogant : « L’État est propriétaire des fœtus », Lise Payette lançait une pétition signée par 246 Québécoises qui se déclaraient « coupables d’avortement ». La victoire finale ne devait venir qu’en 1988, alors que la Cour suprême décriminalisait les interruptions de grossesse.

Le docteur Henry Morgentaler, entre-temps, aura fait de la prison pour avoir ouvert sa première clinique d’avortement à Montréal. Autant dire que j’ai avalé de travers, ce printemps, quand le gouvernement Harper a sournoisement remis en question le droit des femmes de disposer de leur corps. Et ce, avec la bénédiction de l’ultraconservateur cardinal Marc Ouellet, à qui il a fallu rappeler poliment que, contrairement à ses dires, une jeune fille de 15 ans qui se fait avorter après avoir été violée ne commet pas un crime.