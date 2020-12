Sondage Som-Châtelaine : des femmes heureuses... mais à bout de souffle

« On peut dire qu’on a fait la moitié du chemin, constate la sexologue Julie Lemay. Ces chiffres traduisent les effets du doute. On peut se trouver belle soi-même, mais être moins sûre d’être belle dans le regard des autres, surtout sur les réseaux sociaux, qui sont très axés sur l’image. » Seule une femme sur 10 ose se dire « tout à fait » contente de son physique ! « On parle de plus en plus de diversité corporelle, mais il reste beaucoup de travail à faire », ajoute-t-elle.

Le Québec a fait des progrès notables au chapitre de la représentation des femmes dans les sphères de pouvoir : elles sont actuellement à parité avec les hommes à l’Assemblée nationale, dans les conseils d’administration des sociétés d’État et dans la haute fonction publique. En revanche, elles sont encore largement minoritaires dans les directions et les conseils d’administration des entreprises. Ainsi, près du quart des participantes au sondage (23 %) jugent capital de poursuivre la bataille sur ce plan, à égalité avec celles qui ont retenu, parmi leurs priorités, le maintien du droit à l’avortement (23 %) et la lutte contre la pauvreté (22 %).

Du reste, quand on leur demande si, à leur avis, la société se porterait mieux s’il y avait davantage de femmes en politique, 83 % acquiescent !

Les femmes qui s’engagent en politique active favorisent l’émergence d’enjeux qui leur tiennent à cœur, selon l’essayiste Pascale Navarro, autrice de deux livres sur le sujet. « La preuve en est le comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale, mis sur pied par des députées des quatre partis à l’Assemblée nationale. La Loi sur l’équité salariale en est un autre exemple », explique la formatrice au Groupe femmes, politique et démocratie (GFPD), organisme qui milite pour une plus grande présence féminine dans les lieux décisionnels. « S’il n’y avait pas eu de femmes en politique et si elles n’avaient pas travaillé ensemble, ce ne serait pas arrivé. C’est la même chose pour toutes les causes qui concernent les femmes. Il faut en priorité qu’elles y soient plus nombreuses pour que ces dossiers soient pris au sérieux. »