Comment faire du café glacé infusé à froid

Faire du bon café glacé maison, est-ce possible? Oui, quand on connaît tous les trucs. Que ce soit pour une version nature sur glace, avec du lait et du sucre, ou encore aromatisée, on peut préparer le café infusé à froid à l’avance et en avoir assez pour toute la semaine. On n’aura qu’à mélanger le concentré à une quantité égale d’eau ou de lait, et y ajouter ce qui nous plaît.

Quelle est la différence entre café infusé à froid et café glacé?

Le café glacé infusé à froid est préparé à partir d’un concentré obtenu en faisant infuser du café dans l’eau froide: on fait tremper toute une nuit (ou jusqu’à 24 heures) des grains de café moulus grossièrement, puis on filtre le concentré ainsi obtenu, que l’on conserve au froid.

Le café glacé traditionnel, c’est tout simplement du café infusé à chaud comme on a l’habitude de le préparer, servi sur glace. L’eau chaude opère une extraction rapide des arômes et de la saveur des grains de café, ce qui fait que le goût du café atteint sa pleine intensité tout aussi rapidement, en libérant des notes acides dans les cafés de torréfaction claire, ou des notes amères dans les cafés de torréfaction foncée.

Quantité de café à utiliser

La saveur plus douce, moins acide (et parfois même légèrement sucrée) du café infusé à froid résulte de son infusion lente en eau froide. Pour obtenir le meilleur concentré, on doit utiliser deux parties d’eau pour une partie de grains de café, qu’on moudra grossièrement.

Des glaçons de café ou de lait

Les cubes de glace diluent le café, au point parfois de le rendre insipide (surtout si on a l’habitude de siroter son café). Pour éviter ce désagrément, on sert le café glacé sur des glaçons de café ou de lait.

Une préparation toute simple

On passe tous les ingrédients au mélangeur pour obtenir une boisson à la consistance glacée, super rafraîchissante.

Pour aromatiser le café

On peut ajouter au café des sirops simples qui sont faciles à préparer. À essayer, notre recette de sirop à la vanille. Ou encore, pour faire de son café glacé une petite gâterie sucrée et onctueuse, on peut y ajouter du lait concentré sucré.

