Entretenir sa brosse à cheveux

Tous les jours

« On devrait commencer par en retirer les cheveux à l’aide d’un peigne à tige ou même d’un crayon », conseille Fani Desbiens, copropriétaire du salon Les Coiffeuses, à Montréal. Moins ils s’accumuleront, moins on risque d’abîmer les poils de la brosse.

Toutes les semaines

Un nettoyage en profondeur devrait être effectué chaque semaine, surtout pour les brosses plates dont on se sert au quotidien – d’autant plus si on utilise beaucoup de produits capillaires, selon Zabrina Funicelli, coiffeuse chez Industria Coiffure, à Montréal. Voici comment procéder.

Bain de bicarbonate de soude / vinaigre

Remplir une petite bassine d’eau tiède et ajouter quelques cuillères à soupe de bicarbonate de soude ou de vinaigre. Faire tremper la brosse de quelques minutes à quelques heures, puis la rincer. La placer sur une serviette propre et la laisser sécher à l’air libre.

Shampooing + brosse à dents

Il est préférable de ne pas immerger les brosses à cheveux en poils de sanglier ni celles dont le manche est en bois, recommandent les deux coiffeuses. Dans ces cas, on fait mousser un peu de shampooing au creux de sa main et on nettoie tous les recoins de la brosse à l’aide d’une brosse à dents. « Au salon, on se sert d’un désinfectant à pulvériser de la marque Wahl après chaque utilisation », dit Zabrina Funicelli. Pour sa part, Fani Desbiens emploie le Barbicide, un produit qui aseptise les instruments de coiffure.

