Fabriquer une couronne de Noël en 3 étapes faciles

À défaut de bois de vigne, « on peut aussi utiliser un cintre en métal qu’on a déformé et arrondi ou même un cercle métallique ou en bois qu’on peut se procurer dans des boutiques d’artisanat », propose Nadine Jazouli, propriétaire du fleuriste Prune les fleurs, à Montréal, à Québec et à Laval.

Autre conseil pour la base : on mesure « le diamètre dont on a besoin selon la porte ou l’endroit où l’on désire accrocher sa couronne », souligne Anaïs B. Caron.

2. Décorer la couronne

La créativité entre ici en jeu. « C’est le moment de se demander comment on veut se faire plaisir et quel look on souhaite donner à sa création », indique Nadine Jazouli.

On opte pour une couronne de facture plus traditionnelle ? « Utiliser plusieurs types de sapinages permettra d’obtenir différentes textures, ajoute-t-elle. On les trouve chez un fleuriste, dans un marché ou lors d’une balade en forêt. » Un conseil à retenir : le cèdre est idéal pour l’intérieur, le sapin et le pin, quant à eux, vont bien résister aux températures froides qui sévissent en décembre.

Pour un look plus moderne, on privilégie d’autres feuillages, comme des branches d’eucalyptus « On peut aussi choisir de couvrir seulement une partie de la couronne de sapinage », propose Anaïs B. Caron. On couvre ensuite le reste de la couronne de décorations, comme des cocottes, des tiges de graminée, des petites baies, des tranches d’oranges séchées...

Caroline Boyce, propriétaire de Floralia, recommande d’aller les cueillir soi-même dans la nature. « Je suis inspirée par la forêt. C’est le temps d’être créative, de regarder autour de soi et de choisir ce qui pourrait être beau sur sa couronne. »

Une fois tous les sapinages et décorations en main, on les fixe à la structure de base avec du fil métallique, en prenant soin de superposer les différents éléments – tous doivent être placés dans le même sens. Un bon sécateur coupera les végétaux à la longueur voulue et des ciseaux à métal sectionneront n’importe quel fil métallique.