Elles sont discrètes, efficaces et innovantes. Les solutions durables d’entreprises québécoises et canadiennes pour les menstruations tiennent compte du confort, de l'environnement et de votre budget. Nous vous présentons huit produits d’ici qui pourraient bien révolutionner vos règles.

Öko Créations - Serviettes hygiéniques réutilisables, à partir de 15 $

Spécialisée dans les serviettes hygiéniques et les protège-dessous lavables à la machine, l’entreprise Öko Créations conçoit, crée et fabrique tous ses produits menstruels au Québec. Ses culottes (avec insert amovible), serviettes et protège-dessous réutilisables sont confectionnés à partir de coton biologique et d'un tissu naturellement antibactérien à base de chanvre. Ces produits sont aussi sans parfum.

Diva Cup - Coupe menstruelle, 35 $

Cette marque, qui est aujourd’hui la référence dans son domaine, a été créée en Ontario, en 2003. Le petit contenant de silicone réutilisable, fabriqué au Canada, réduit les déchets matériels, sans faire de compromis sur le confort. Le modèle standard peut retenir autant de liquide que cinq tampons ordinaires. Offert en trois tailles.

Knix - Sous-vêtements antifuite, à partir de 18 $

Les sous-vêtements antifuite de la société torontoise Knix offrent une protection fiable, tout en étant confortables. Ils sont offerts dans une vaste gamme de styles et de tissus, avec différents degrés d'absorption. Grâce à une technologie brevetée, les culottes menstruelles lavables à la machine les plus absorbantes de la marque (modèle Ultra), peuvent retenir autant de liquide que de 7 à 9 tampons super absorbants.

Joni - Ensemble de tampons, serviettes et protège-dessous (flux léger ou moyen), 20 $ pour 48 pièces ou 24 pièces

Ces coffrets comprennent une variété de tampons et de serviettes hygiéniques jetables, pensés pour être doux pour vous et la planète. Les tampons sont en coton biologique certifié GOTS (Global Organic Textile Standard, l’une des plus rigoureuses au monde en matière de textiles bios), et les serviettes et protège-dessous en fibres de bambou biologiques certifiées Ecocert. Les produits sont, en outre, enveloppés dans des emballages compostables. Fondée à Victoria, en Colombie-Britannique, la marque Joni consacre 2% de ses revenus annuels au soutien d’initiatives promouvant l'équité menstruelle en Amérique du Nord.

Nixit - Disque menstruel, 54 $

La coupe menstruelle en forme de disque à taille unique de Nixit est fabriquée au Canada. Elle peut retenir jusqu'à 70 ml de liquide, soit plus que la plupart des coupes sur le marché, ce qui offre une protection contre les fuites de 12 heures, selon le fabricant. Comme le disque souple et sans tige se place au-dessus du canal vaginal, il peut être porté pendant les relations sexuelles.

Aisle - Sous-vêtements hygiéniques, à partir de 19 $

La plupart des culottes menstruelles d’Aisle, une entreprise de Vancouver, sont dotées d'une doublure antifuite multicouche. La culotte tanga offre une protection plus faible, équivalente à l’absorption d’un seul tampon, alors que les autres modèles peuvent retenir autant de liquide que quatre à huit tampons, selon le modèle choisi (les modèles Boost viennent avec un insert qui fait doubler la capacité). De plus, ces sous-vêtements – fabriqués dans une usine appartenant à des femmes au Cambodge – sont lavables à la machine. Aisle vend également une variété de serviettes hygiéniques et de protège-dessous réutilisables fabriqués au Canada.

Only - Applicateur réutilisable pour tampons, 50 $

Only, une entreprise ontarienne, s’est alliée au fournisseur espagnol Green Umbrella pour mettre en marché le premier applicateur de tampon réutilisable au Canada. Ce dernier, offert en deux tailles, est livré dans un ensemble comprenant une recharge de tampons en coton biologique ainsi qu’un coffret de rangement hygiénique et discret.

Marie Fil - Culotte menstruelle, à partir de 45 $

Cette entreprise nommée en l’honneur de sa créatrice, Marie-Philippe Filteau, vend une vaste sélection de sous-vêtements menstruels fabriqués au Québec. Ceux-ci sont dotés d'une doublure absorbante (l’équivalent d’un protège-dessous) auxquels vous pouvez ajouter un insert absorbant amovible (jour ou nuit) pour une protection supplémentaire. L’entreprise vend également des serviettes hygiéniques lavables et des maillots de bain menstruels.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur chatelaine.com. Elle a été traduite et adaptée par l’équipe de Châtelaine en avril 2025.