Comment faire de la pâte de tomates maison

Pâte de tomates maison

Préparation: 20 minutes

Cuisson: 3 heures

Pour 250 ml (1 tasse)

Ingrédients

5 lb (2,3 kg) de tomates mûres

1 1/2 c. à thé de sel casher (gros sel)

Huile d’olive

Préparation

Enlever le cœur des tomates, puis couper celles-ci en deux ou en quatre si elles sont grosses. Avec les doigts, retirer les pépins et les jeter. Mettre les tomates dans une grande casserole à fond épais. Amener à ébullition, puis réduire le feu à moyen et laisser mijoter 30 minutes ou jusqu’à ce que les tomates soient molles et aient rendu leur jus. Placer un tamis au-dessus d’un grand bol. À l’aide d’une louche, verser une cuillerée de tomates dans le tamis, puis les presser avec le dos de la louche. Jeter les peaux et les pépins. Répéter avec le reste des tomates. Remettre les tomates tamisées dans la casserole, sur feu vif. Ajouter le sel casher et amener à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter, en remuant souvent, jusqu’à ce que le liquide ait réduit à 500 ml (2 tasses), de 25 à 30 minutes. Retirer du feu. Préchauffer le four à 200 oF (90 oC). Enduire d’huile d’olive un plat de cuisson de 9 x 9 po (23 x 23 cm). Y étendre la purée de tomates et cuire au four 30 minutes. Retirer du four et remuer, en ramenant les bords de la purée vers le centre (pour éviter que les bords brûlent). Bien étaler et remettre au four 30 minutes, puis remuer encore et bien étaler. Répéter jusqu’à ce que la pâte de tomates soit très épaisse et ait réduit à 250 ml (1 tasse). Transvider dans un pot et couvrir d’une fine couche d’huile d’olive. Se conserve au réfrigérateur pendant 1 semaine.

* La pâte de tomates se congèle très bien. Si on ne prévoit pas l’utiliser au complet dans la semaine, on la divise en portions pratiques de 1 ou 2 c. à soupe, qu’on congèle individuellement.

