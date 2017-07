Crème de tomates tiède

Ce sont sa texture veloutée et sa saveur délicate qui donnent le nom de «crème» à cette soupe, mais dans les faits, elle n’en contient pas. Elle est donc parfaite quand on veut manger léger mais savoureux. Cela dit, on peut toujours ajouter de la crème fraîche en garniture.

Préparation: 10 minutes

Cuisson: 20 minutes

Portions: 4

Ingrédients

10 à 12 tomates rondes de bonne qualité

4 à 5 c. à soupe d’huile d’olive

180 ml (3/4 tasse) d’oignon blanc haché finement

2 gousses d’ail

Environ 500 ml (2 tasses) de bouillon de légumes*

Sel

Environ 300 ml (1 1/4 tasse) de lait*

5 à 6 feuilles de basilic frais

Chili broyé

Pour servir: croûtons, parmesan ou crème fraîche

*La quantité de liquide à ajouter dépend de la qualité des tomates. Si ces dernières contiennent beaucoup d’eau, je suggère de diminuer la quantité de liquide dans les ingrédients.

Préparation

1— Dans une casserole, faire bouillir de l’eau; y déposer les tomates et laisser bouillir environ 2 minutes, jusqu’à ce que la peau commence à se détacher.

2— Rincer les tomates à l’eau froide pour stopper la cuisson, enlever délicatement la peau, puis les laisser tiédir quelques minutes.

3— Retirer et jeter le pédoncule des tomates et les couper en morceaux. Réserver.

4— Dans la même casserole rincée, chauffer l’huile d’olive et y faire revenir l’oignon et les gousses d’ail quelques minutes en remuant, jusqu’à ce que l’oignon soit translucide.

5— Ajouter les tomates, laisser cuire 1 à 2 minutes, puis ajouter le bouillon et un peu de sel. Réduire le feu et laisser mijoter environ 15 minutes.

6— Ajouter le lait et le basilic et poursuivre la cuisson quelques minutes, puis éteindre le feu. Ajouter le chili broyé puis, à l’aide d’un mélangeur à main, réduire le mélange en crème.

7— Servir tiède ou à température ambiante accompagnée de croûtons, de parmesan râpé ou de crème fraîche.

À lire aussi Tomates: 18 recettes pour profiter de la saison des récoltes

1 de 18 Précédent Suivant

Tomates farcies au maïs Des tomates + du maïs? Pourquoi ne pas en faire un à-côté frais et léger, 100% saisonnier? Pour la recette, c'est ici!