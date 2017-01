Salade d’hiver au riz et légumes racines rôtis

En manque d’inspiration culinaire durant ces jours de tempête ? Voici une salade d’hiver toute simple et végé, qui combine légumes racines, riz et fromage labneh (ce fromage moyen-oriental fait à partir de yogourt salé et égoutté). On peut acheter le fromage labneh tel quel en épicerie, ou le faire nous-même, et pourquoi pas, le servir en trempette avec des noisettes grillées.

Salade tiède au riz et légumes rôtis

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 30 à 35 minutes

2 portions

Ingrédients

Pour les légumes :

1 tasse de betteraves, pelées et coupées en petits morceaux

6 carottes*, pelées et coupés en 4 morceaux sur la longueur

5 à 6 c. à soupe d’huile d’olive + un filet pour servir

1 c. à soupe de jus de citron

1 c. à thé de vinaigre balsamique

¼ c. à soupe de sucre de canne

Sel et poivre

Pour le riz :

1 tasse de riz

1 ½ tasse d’eau

½ c. à thé de sel

Pour garnir: fromage labneh et pistaches

Instructions

Préchauffer le four à 390 F. Tapisser une plaque avec du papier parchemin et y mettre les légumes. Réserver. Dans un petit bol, mélanger l’huile, le jus de citron, le vinaigre ; ajouter le sucre, le sel et le poivre. Bien mélanger pour faire dissoudre le sucre. Verser sur les légumes et cuire au four de 30 à 35 minutes, ou jusqu’à ce que les légumes soient cuits à votre goût. Pendant ce temps, rincer le riz à l’eau froide et le mettre dans une casserole, recouvert d’eau et de sel. Laisser bouillir l’eau à feu vif, puis baisser et laisser cuire le riz une quinzaine de minutes environ à feu doux. Laisser refroidir le riz pendant quelques minutes, puis le servir dans un bol couvert des légumes rôtis et d’une cuillère à soupe de fromage labneh. Décorer avec des pistaches concassées et un filet d’huile d’olive.

* Utiliser de préférence les carottes fraîches vendues avec les fanes, elles sont souvent plus savoureuses et plus tendres.