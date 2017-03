Quel vin choisir pour accompagner un plat végétarien?

Vous buvez du vin avec des pâtes au pesto? Ou encore avec un risotto aux champignons sauvages? Voilà, vous avez déjà fait des accords vins-mets végétariens.

À bien des niveaux, on accorde un vin avec un mets végétarien de la même façon dont on le fait avec une viande, une volaille ou un poisson : on tient compte de l’ensemble du plat, avec sa sauce, ses aromates, etc. Après tout, un saumon avec une sauce à la crème aux champignons ne commande pas le même vin qu’un poisson blanc poêlé et servi simplement avec un peu de citron.