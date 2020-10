10 ingrédients pour relever nos plats

Le wasabi

La pâte verte qui accompagne les sushis ne manque pas de mordant. D’une façon ou d’une autre, elle peut jouer le rôle de la moutarde forte. Malgré son côté âcre, elle trouve même sa place dans certains desserts. Toujours à petites doses, bien sûr. À noter : l’intensité de la couleur indique la concentration. À se procurer en pâte ou en poudre.

À essayer avec… un potage à la courge ou au brocoli, un beurre aromatisé pour le poisson, les tartares de viande ou de thon, une mayonnaise pour accompagner les crevettes et les calmars sautés ou panés, une vinaigrette à la sauce soya et au vinaigre de riz, un guacamole, une trempette crème sure et épinards, une fondue-trempette au chocolat blanc, une mousse au chocolat noir et aux framboises, un tiramisu aux fraises.

Saviez-vous que… La racine de wasabi est rare et coûte assez cher. La populaire pâte verte que l’on achète généralement ici est composée de raifort, de moutarde et de colorant alimentaire. Même si elle est commercialisée sous le nom de wasabi, elle n’est pas authentique.