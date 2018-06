Crème glacée à l’avocat

Cet article n'a pas encore été évalué.

625 ml (2 1/2 tasse)

Préparation : 10 minutes

Attente : 6 heures

Ingrédients

125 ml (1/2 tasse) d’avocat mûr en purée

250 ml (1 tasse) de crème 35 %

1/2 boîte de 300 ml lait concentré sucré

Préparation

Dans un bol de grosseur moyenne, à l’aide d’un batteur électrique réglé à vitesse moyenne, fouetter la crème jusqu’à ce qu’elle forme des pics souples, de 2 à 4 minutes. Réduire la vitesse du batteur au minimum et ajouter le lait concentré sucré et l’avocat en battant jusqu’à ce que la préparation soit homogène. Le mélange sera lisse et léger. Verser la préparation dans un contenant hermétique. Congeler jusqu’à ce que la crème glacée soit ferme, 6 heures.