Ragoût de courge aux saucisses

Cet article n'a pas encore été évalué.

Photo tirée du livre Le meilleur des courges.

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 1 heure 5 minutes

Portions : 4

Courges suggérées : musquées, potagères et potirons

Ingrédients

15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive

1 oignon haché

2 gousses d’ail hachées

1 boîte de conserve (environ 500 ml) de haricots blancs égouttés et rincés

15 ml (1 c. à soupe) de coriandre

Sel et poivre, au goût

500 ml (2 tasses) de courge coupée en tranches

250 ml (1 tasse) de bouillon de bœuf

8 saucisses de charcuterie

Préparation

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

1. Dans une poêle, chauffer l’huile d’olive et y faire blondir l’oignon et l’ail environ 5 minutes. Ajouter les haricots et la coriandre. Saler et poivrer.

2. Dans un plat allant au four, déposer les tranches de courge. Ajouter les oignons et l’ail. Verser le bouillon et déposer les saucisses sur le dessus. Couvrir.

3. Cuire au four 1 heure.

Le meilleur des courges, Éditions Goélette, 14,95$