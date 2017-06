Pilates: 4 exercices classiques pour les abdominaux

Aude Rioland nous montre comment muscler la ceinture abdominale en pratiquant ces 4 exercices de pilates : le simple étirement de la jambe, les ciseaux, la chandelle et les croisés. Seuls un matelas de sol et des vêtements confortables sont requis!

La respiration

Tout au long des exercices, il est important de bien respirer, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. À chaque inspiration, on ouvre la cage thoracique sur les côtés sans lever les épaules ni la poitrine. À l’expiration, on referme la cage thoracique en amenant le nombril le plus proche possible de la colonne vertébrale.

Châtelaine remercie Aude Rioland, enseignante de la méthode Pilates à Mon studio nomade et Sébastien Desrosiers de La Esquina Web.tv.

