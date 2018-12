Anne-Marie Withenshaw: mes trois coups de coeur de la saison

La destination qui m’attire

Le Vermont propose plein de sommets qui font le bonheur de la skieuse que je suis. Nouveau béguin pour Jay Peak, la montagne la plus enneigée de la région, car elle plaît aussi aux membres de ma famille qui ne skient pas! Ma fille de cinq ans a craqué pour l’immense parc aquatique intérieur Pump House, situé dans l’Hotel Jay, et nous avons tous profité du tram aérien pour admirer la vue panoramique des Green Mountains, une chaîne longue de 400 kilomètres qui se prolonge jusqu’au Québec.

J’apprécie également Smugglers’ Notch, pour ses condos spacieux (certains avec spas en plein air) et la qualité de la gastronomie locale – le resto Hearth and Candle ou le vignoble Boyden Valley, à quelques minutes de là. Fait à noter: les deux stations de ski acceptent l’argent comptant canadien au pair. Comme moins d’une heure de route les sépare, on peut facilement les visiter toutes deux le même week-end.

Le traiteur que j’aime

J’adore cuisiner, mais quand il s’agit de sushis, je laisse la confection aux professionnels. La chaîne de restaurants Ryu offre un service de traiteur qui permet de déguster des nigiris et des makis – dont une impressionnante sélection végé et sans gluten – préparés dans notre cuisine par l’un de ses chefs. Tacos de poisson, tartares, salades et bols de poké (je raffole de celui au saumon et au basilic!) sont aussi au menu.

La série que je surveille

Florence Longpré – oui, la fameuse Gaby Gravel de Like-moi! – a écrit une comédie dramatique nouveau genre dans laquelle elle tient aussi la vedette: M’entends-tu?. Trois amies issues d’un milieu défavorisé tentent de s’en sortir en utilisant la musique et l’humour comme exutoires. La chanteuse Mélissa Bédard et la comédienne Ève Landry complètent le trio. Ça promet!

En janvier à Télé-Québec et dès le 15 décembre sur telequebec.tv. mentendstu.telequebec.tv

À lire: Trois restos qui valent le détour, selon Anne-Marie Withenshaw