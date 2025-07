Photo: Andréanne Gauthier; Styliste: Camille Internoscia; Coiffeuse et maquilleuse: Amélie Bruneau-Longpré; Assistante de la photo: Vanessa Brossard; Postproduction: Mélanie Lapointe; Bustier et jupe: Reformation ; Ceinture: Lacoste . Bracelet: Pilgrim

Notre numéro estival donne la parole à une femme dont les valeurs sont en parfaite adéquation avec la ligne éditoriale de notre magazine – qui célèbre cette année 65 ans d’engagement féministe. Kim Lévesque-Lizotte parle en toute franchise du chemin qu’il reste à parcourir pour que l’avis des femmes reçoive le même accueil que celui des hommes.

« On se prive de la parole de femmes brillantes qui ne parlent jamais publiquement parce qu’elles ne veulent jamais vivre ce que je vis », dit-elle, évoquant les fortes réactions que provoque sa prise de parole dans l’espace public. Dans cet entretien passionnant, Kim livre aussi ses réflexions sur son travail de création, indissociable de ses valeurs, et sur son rapport à la maternité.

Reportages

Aider sans y laisser sa peau. Le journaliste Daniel Chrétien rapporte les conseils qu’adressent des experts aux proches aidants en manque de ressources et en perte de repères, et en particulier à ceux et celles qui doivent composer avec le « deuil blanc », cette épreuve pénible leur donnant l’impression que la démence leur enlève un parent pourtant encore bien vivant.

Côté cour, côté jardin. Des artisans racontent la riche histoire du théâtre d’été au Québec et expliquent sa pertinence dans le monde culturel d’aujourd’hui. Marc-André Coallier, André Robitaille, Brigitte Lafleur, Marcel Leboeuf et l’historien Yannick Legault sont quelques-uns des passionnés qui ont répondu avec une grande générosité à notre journaliste Catherine Pelchat.

Grand dossier – Le sexe à 40, 50, 60, 70 ans… et plus !

La fleur de l’âge. Une vie sexuelle épanouie est importante à tout âge, mais la ménopause complique souvent les choses. L’équipe de Châtelaine livre donc, de manière totalement décomplexée, les recommandations de nombreuses expertes, dont une sexologue, une conférencière, une propriétaire de boutique érotique et nulle autre que la comédienne et entrepreneure Caroline Néron.

La traversée du désert. « La diminution du désir est le motif de consultation numéro un en sexologie », affirme la sexologue et autrice Myriam Daguzan Bernier dans cet article d’Amélie Cléroux qui fera du bien à tous ceux et celles qui s’inquiètent de la libido de leur partenaire. La clé pour dénouer l’impasse ? Une communication claire, disent les expertes consultées.

Chroniques

« Châtelaine existe depuis plus de six décennies et, s’il y a une chose qui n’a pas changé, c’est bien la grossophobie intériorisée – comme si rien ne pouvait la déloger », écrit Marilyse Hamelin dans une chronique dure et douce à la fois, où elle enjoint à ses lectrices d’être bienveillantes envers elles-mêmes.

« Pour essayer de me réapproprier mon corps [après mon accouchement], j’ai décidé de m’inscrire à un cours de six semaines animé par une jeune femme qui maîtrise les codes de la sorcellerie », raconte pour sa part Véronique Chagnon dans une chronique sur la magie glamour, un courant spirituel intrigant qui « fait appel à la dimension mystique de [la] ».

Style

Le Palmarès beauté est de retour, et nos juges dévoilent leurs 125 produits de beauté préférés de 2025. Sérums, lotions, parfums, vernis à ongles, shampooings: nous avons déniché les petits pots que toutes et tous s’arracheront bientôt.

Les rayons du soleil font du bien à l’âme, mais les rayons UV sont nocifs pour la peau. L’équipe de Châtelaine vous recommande les écrans solaires et autres produits indispensables pour être en plein air cet été.

Il n’y aura jamais trop de jaune beurre ni de motifs nautiques en 2025 ! Suivez les tendances mode et beauté avec notre rédactrice Andréanne Dion.

Cuisine

La créatrice de recettes et styliste culinaire montréalaise Emilie Gaillet a imaginé pour Châtelaine une magnifique salade de haricots verts avec des radis piquants, de la féta crémeuse et des câpres qui cèdent sous la dent.

La cheffe Christine Flynn a pour sa part concocté un menu estival parfait pour les amatrices de barbecue. Bavette, pain plat, salade de courgettes, salade de pêches, crevettes au miel et à la lime : tout passe sur le gril !

La canicule frappe ? Notre experte de la science des aliments, Jennifer Pallian, explique comment préparer le meilleur céviche et la responsable des cuisines de Châtelaine, Chantal Braganza, propose des desserts à boire très rafraîchissants.

