La vie secrète des libraires: une série balado pour découvrir les auteurs d’ici

Une série balado littéraire! La vie s’arrête-t-elle à 30 ans? Est-ce possible de trouver l’amour sans faire la split? Le cynisme est-il une drogue? À partir d’une question centrale un peu loufoque et très philosophique, la série balado La vie secrète des libraires invite des artistes, professeurs et libraires à décrypter cinq romans québécois. «On se prend vite au sérieux quand on parle de littérature, soutient James Hyndman, narrateur des balados. Ce projet me réjouit parce que le ton est rafraîchissant, intelligent mais pas hermétique, drôle et imprévisible. On sort vraiment des sentiers battus pour offrir un nouveau souffle aux œuvres.» Une belle façon de découvrir le travail de nos auteurs d’ici!

La saison 2 de La vie secrète des libraires est diffusée chaque semaine à lafabriqueculturelle.tv/balados