Nancy Huston: la COVID-19 nous donne une grande leçon d’humilité

Nous savons d’expérience que, sous peu, l’animal sera tué. De fait, au bout d’environ une heure de préparatifs, des hommes viennent le détacher et s’engouffrent avec lui dans une case. Des porteurs rapprochent le trône sur lequel Dorothy est assise. Peu après, deux femmes sortent de la case en portant des bassines en plastique dont l’une contient les viscères du cabri et l’autre son sang. Elles trempent les mains dans les bassines et, alors que le rythme des tam-tams se fait fébrile, badigeonnent de sang le front, la nuque, les mains de l’élue à plusieurs reprises. Dorothy portait déjà la couronne, mais c’est par cette cérémonie sanglante qu’elle devient pleinement, charnellement, la nouvelle reine-mère.

Marçais, dans le département français du Cher, février 2020. Je suis dans l’étable de J., une «néo-rurale» s’étant installée ces dernières années dans le Berry. Avec ses sœurs et leurs compagnons, elle a ouvert une épicerie bio qui vend non seulement des légumes locaux et des bières artisanales mais aussi du fromage, du lait et de la viande des bêtes qu’elles et qu’ils élèvent.

Parmi les proches que j’accompagne se trouve S., fillette de deux ans et demi qui, porteuse d’un handicap, apprend tout juste à marcher. J. la pose au milieu des chèvres, puis des brebis. C‘est la saison des mises bas, l’étable pullule de chevreaux et d’agneaux nouveaux-nés, presque aussi incertains sur leurs pattes que la petite S. Celle-ci est non seulement sans peur, elle est en extase. Les chevreaux se frottent à elle, lui mordillent les doigts… Elle rigole, pépie, caresse les animaux, les regarde, fascinée, pousse de petits cris de joie. Dans quelques mois, J. tuera et vendra ces bêtes qu’elle connaît individuellement.