5 idées pour une cour extérieure plus intime

Haie sauvagement moderne

Pour un espace intime, mais actuel et qui favorise la pollinisation (tout en convenant aux jardiniers paresseux), adoptez la haie mixte, un savant amalgame d’espèces végétales variées qui forme un écran riche et joliment hétéroclite. « Mêlez des feuillus, des graminées et des arbustes à quelques plants de cèdres. L’idée est que les végétaux bloquent la vue avec des hauteurs différentes, que ce ne soit pas trop droit. Ça bouge, c’est plus vivant. En plus, ça nécessite moins d’entretien », affirme Michel Martel, fondateur de Martel Paysagiste. Pour réaliser votre haie, envisagez ces espèces : lilas, cèdre doré, spirée, saule, buis, osmonde royale et barbe de bouc.

Envie d’une haie touffue ? Julie Villeneuve, propriétaire de Candide Villeneuve Paysagiste, recommande le physocarpe, une espèce résistante au feuillage dense qui peut atteindre une hauteur de deux mètres.

Auvents naturels

La plantation d’arbres demeure la façon la plus efficace de filtrer les regards. « Ça crée de l’intimité en hauteur. De la fraîcheur aussi, tout en laissant passer les rayons du soleil », souligne Nicolas Ménard, architecte paysagiste et copropriétaire de Vertige Paysage. Son arbuste favori pour les cours de petite et moyenne taille ? L’amélanchier. Il génère de coquettes fleurs blanches, nécessite peu d’entretien et conserve sa taille moyenne.

Panneaux d’intimité enveloppants

Moins chers et souvent plus esthétiques qu’une clôture, les panneaux d’intimité disposés stratégiquement sur le balcon ou le terrain permettent de se dérober aux coups d’œil baladeurs des voisins tout en favorisant un effet cocon apaisant.

En bois, ils sont chaleureux. En acier ou aluminium, plus contemporains. En composite – un alliage de matériaux qui résiste mieux aux rayons UV et à l’humidité –, plus légers et durables. La tendance est cependant au croisement des textures et des matières. « On voit de plus en plus d’insertions de métal perforé décorées de motifs organiques qui contrastent avec le côté massif du bois », commente Lydia Thammavong, cheffe style et tendance chez RONA.

L’astuce pour les enjoliver et changer leur allure parfois austère : y faire grimper des clématites, du houblon, des vignes vierges ou même des kiwis ornementaux. Si vos panneaux ne sont pas perforés à la manière d’un treillis, installez un support temporaire métallique pour plante grimpante à prix modique. Vous pourriez aussi y intégrer des jardinières dans lesquelles planter des fines herbes ou des plantes aromatiques comme la lavande ou l’eucalyptus.

Voiles et tissus d’ombrage dernier cri

Pour tamiser les espaces de vie extérieurs de façon durable, misez sur les tissus de grade nautique aux teintes claires que vous pouvez glisser entre les planches du toit d’une pergola ou accrocher aux parois d’un abri. « Ils nous cachent des voisins, ne pâlissent pas au soleil et ne tendent pas à se déchirer au vent, et l’eau perle dessus. On peut donc profiter de la terrasse plus souvent, à l’abri des regards et des intempéries », fait valoir Julie Villeneuve. Les tissus Sunbrella, qu’on peut trouver dans la plupart des grands centres de rénovation ou magasins de textile, font partie des choix « haut de gamme », selon Lydia Thammavong.

Autre façon de cacher un coin-repas ou un spa : les voiles d’ombrage tendus. « Ils sont souvent triangulaires, donc je suggère de les superposer, ce qui leur donne une allure plus esthétique et permet de couvrir une zone plus large », ajoute la cheffe style et tendance chez RONA. Accrochez-les à des structures existantes ou à de nouveaux poteaux que vous aurez plantés dans la cour.

Pour rafraîchir l'apparence des tissus d'extérieur (du vinyle au cuir en passant par les tapis) sans les raidir, vous pouvez utiliser cette peinture en aérosol semi-translucide et munie d'une protection UV de SICO.

Sico Perma-flex Tissus d’extérieur, RONA, 24,99 $

Coin détente enrichi

Pourquoi ne pas profiter des structures déjà en place pour se confectionner un repaire douillet à l’abri des regards environnants ? Le mur d’une remise ou d’un garage, ou les hautes parois de la piscine hors terre constituent de parfaits écrans à côté desquels bâtir un refuge confortable.

« C’est la meilleure façon de réduire les coûts et de conserver de l’espace de terrain. On rallonge le toit du cabanon ou on y juxtapose une pergola. On peut même créer un muret avec une assise qui dissimule la thermopompe ou le filtreur de la piscine », suggère Michel Martel de Martel Paysagiste.

L’ajout de jardinières surélevées ou de plantes retombantes accrochées au toit de la rallonge permet en outre de créer un second mur végétal à moindre coût. Vous n’avez pas le pouce vert ? Plantez des branches sèches peintes ou imperméabilisées à l’extrémité de votre refuge pour y ajouter une touche exotique.

Pergolas « bioclimatiques » : luxe ultime

Élégantes, modulables, robustes et durables, les pergolas dites « bioclimatiques » gagnent du terrain malgré leur prix exorbitant. Leur particularité ? Un toit muni de lames mobiles orientables, parfois rétractables, qui permettent de filtrer la lumière et la pluie au gré des envies.

« En matière d’abris extérieurs et d’intimité, il n’y a rien de plus haut de gamme, assure Nicolas Ménard de Vertige Paysage. On peut y ajouter des moustiquaires, des vitres, des panneaux occultants, des rideaux coulissants motorisés… L’idée de prolonger l’intérieur vers l’extérieur prend tout son sens avec ça. »

Vous trouverez en ligne de plus en plus de modèles manufacturés à personnaliser selon vos besoins. Ouvrières du dimanche, soyez averties cependant : l’assemblage à la maison peut s’avérer laborieux. C’est pourquoi la plupart des néophytes font confiance aux fabricants québécois qui proposent des pergolas sur mesure.

