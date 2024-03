Fabriquer une femme de Marie Darrieussecq, un roman envoûtant

Ce roman envoûtant où chaque phrase est un poème raconte la vie de deux femmes en construction. Solange et Rose grandissent à Clèves, un petit village du sud de la France. Elles habitent l’une en face de l’autre, mais appartiennent à deux univers complètement différents.

La famille de Rose est aisée, celle de Solange ne l’est pas. Rapidement, on comprend que tout oppose les deux jeunes femmes. Rose veut une vie rangée, ou du moins c’est ce qu’elle croit. Elle sort avec Christian, son amour de toujours, qu’elle veut épouser. Christian vient d’une famille pauvre, il n’a pas le même rapport qu’elle au succès ni aux études et il a un problème d’alcool. Rose le sait, mais ferme les yeux. Un présent connu et tolérable est préférable à un saut dans le vide. Risquer l’inconnu, c’est risquer le pire. Rose aime les certitudes. Après avoir donné la version de Rose, l’autrice relate les événements du point de vue de Solange, qui tombe enceinte à 15 ans.

D’un coup, les autres commencent à la mépriser. Elle vit un accouchement traumatique. Elle grossit, se trouve laide. Sa gynécologue la met au régime. Elle doit retrouver sa taille d’adolescente. Quelle est la valeur d’une femme qui ne plait pas ? C’est un monde d’hommes après tout.

Elle confie son fils à sa mère et part vivre dans les grandes villes du monde pour devenir actrice. Elle veut avoir l’avenir qui lui était promis avant sa grossesse. De grands rôles semblent parfois à sa portée, mais le prix à payer pour les obtenir est trop élevé. Sa vie deviendra-t-elle autre chose qu’un douloureux cliché ?

La lutte des classes, le désir et l’amitié sont au cœur de cette fable profondément féministe qui nomme abruptement certaines des blessures que doivent surmonter les femmes pour devenir adultes. Un roman où la douceur de l’écriture contraste admirablement avec la dureté de ce qui se devine entre les lignes.

L’autrice

Marie Darrieussecq

L’écrivaine française Marie Darrieussecq a une vingtaine de romans à son actif. Son premier, Truismes (P.O.L., 1996), s’est vendu à plus de 300 000 exemplaires et a été traduit en 40 langues. Depuis, l’autrice accumule les nominations et les prix littéraires prestigieux. Son œuvre est traversée par le thème de la condition féminine sous toutes ses formes : maternité, rapport au corps, désir au féminin, etc. Fabriquer une femme s’ajoute à la liste de ses romans qui dénoncent, à travers une histoire réaliste ou fantastique, la domination patriarcale de la société moderne. Les amatrices de l’univers de Marie Darrieussecq retrouveront dans sa nouvelle œuvre le personnage de Solange, qu’elles avaient rencontré dans Clèves, puis dans Il faut beaucoup aimer les hommes (prix Médicis 2013), ainsi que celui de Rose, la protagoniste principale de La Mer à l’envers. En plus d’être écrivaine, Marie Darrieussecq est psychanalyste et elle prête sa plume à des magazines d’art contemporain européens. Si l’appréciation d’une œuvre est toujours subjective, la contribution de cette autrice à la littérature française est indéniable.

Fabriquer une femme, de Marie Darrieussecq, P.O.L. En librairie.