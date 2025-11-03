Smartwool – Haut à demi-glissière Active Fleece, 200$

Un essentiel pour continuer à jouer dehors quand le temps devient frisquet, et ce, sans renoncer à l’élégance ni au confort. Muni d’un panneau coupe-vent résistant à l’eau à l’avant et composé d’un mélange de laine de mérinos et d’élasthanne, ce haut tout doux protège, respire, épouse les mouvements, sans étouffer. Parfait pour la course!

⚜️ Solem – Serviette de sport à séchage rapide, 30$

Compacte, légère et douce au toucher, cette serviette en microfibre, conçue au Lac-Saint-Jean, sèche en un rien de temps et vient dans une pochette qui se glisse facilement dans le sac de sport.

⚜️ Hyba par Reitmans – Legging taille haute Pulse, 60$ (en solde à 21$)

Grâce à sa bande de support légèrement gainante, ce legging ne glisse pas. Nul besoin de le remonter entre deux mouvements, alors! Il est en plus muni de petites poches et sèche rapidement. La perfection, quoi.

Polar – Montre de plein air Grit X2, 780$

Taillée sur mesure pour les grandes randonnées en zone sauvage, mais assez stylée pour la vie de tous les jours, cette montre intelligente robuste et fiable est munie d’un GPS double fréquence permettant de suivre votre trajet avec précision, en plus d’offrir jusqu’à 7 jours d’autonomie. La montre propose aussi des entraînements personnalisés en fonction de votre niveau sportif et mesure la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang et la température cutanée. Pour les sportives et sportifs sérieux!

MTEN – Ensemble de raquettes de pickelball, 70$ (en solde à 50$)

Mettez-vous, vous aussi, à l’un des sports les plus populaires de l’heure avec ces raquettes légères idéales pour les joueurs débutants ou intermédiaires. Elles viennent avec quatre balles pour jouer à l’extérieur, des bandes antidérapantes et un sac de transport.

⚜️ Kombi, Système de gants 3-en-1 à coquille imperméable Climate Series, 150$

Trois couches ingénieuses qui s’adaptent au froid, à la pluie ou au vent. Sa coquille imperméable protège, tandis que les doublures amovibles gardent les mains au chaud. Tout pour être confortable, peu importe la météo, le niveau d’intensité de vos activités et les variations de la température de votre corps.

Oakley – Lunettes de ski à lentilles interchangeables Line Miner Pro, 347$

Jouissez pleinement des plaisirs de l’hiver en ne perdant rien de vue grâce à la Rolls-Royce des lunettes de ski: les Line Miner Pro. Elles offrent un large champ de vision, une technologie anti-reflet, anti-choc et anti-buée ainsi qu’une protection à 100% contre les rayons UVA, UVB et UVC. Elles viennent aussi avec deux lunettes interchangeables.

⚜️ Livre La cassure de Geneviève Jeanson, KO Éditions, 344 pages, 35$

Un récit bouleversant dans lequel l’ex-cycliste raconte sa chute comme sa renaissance, porté par une plume d’une lucidité et d’une franchise rares.

Icebreaker – Cache-cou Flexi Chute 200 Oasis, 38$

Ce tube léger, extensible et unisexe en laine de mérinos se prête à plusieurs sports, dont la course, sans couper le souffle ni devenir humide trop rapidement. Une fois remonté, il peut aussi servir de bandeau ou de tuque. Offert en six coloris.

⚜️ Ewool – Doublures chauffantes pour gants SnapConnect, 379$

Le froid polaire n’arrêtera plus les amateurs de sorties hivernales. Ces doublures chauffantes pour gant de fabrication québécoise – qui s’activent à la simple pression d’un bouton – sont extensibles, minces, lavables à la machine et, surtout, elles enveloppent individuellement chaque doigt d’une agréable chaleur – que vous pouvez régler à 3 niveaux d’intensité – jusqu’à 7 heures. Ça en fait des descentes de ski bien au chaud!

🇨🇦 Arcteryx – Manteau coquille imperméable et respirant en Gore-Tex Pro Beta AR, 800$

Cette coquille canadienne quatre saisons garantit une imperméabilité et une respirabilité sans faille, grâce à la technologie haut de gamme GORE-TEX Pro, reconnue pour sa durabilité. Son capuchon doté d’une visière, pratique par temps de pluie, est compatible avec la plupart des casques de protection. Voilà un compagnon versatile pour explorer les plus beaux sentiers urbains comme les sommets les plus exigeants.

🇨🇦 Evoke – Ensemble d’accessoires pour pilates, 50$ pour 5 items

Cinq outils pratiques pour renforcer et allonger chaque muscle du corps. Ne manque plus qu’une vidéo d’exercices pour vous lancer dans votre salon.

⚜️ Studio Maisonnette – Support mural pour vélo, 175$

Fini le vélo qui encombre le garage ou la demeure. Ce support en acier fabriqué au Québec permet d’accrocher votre monture (avec bande en silicone pour ne pas l’égratigner) en plus d’y déposer casques et chaussures.

🇨🇦 Lululemon – Sac bandoulière avec porte-bouteille, 48$

Plus question de partir en randonnée sans votre bouteille d’eau ou d’attirer des commentaires de type: «coudonc, pensais-tu déménager?» Cette jolie bandoulière, munie d’une pochette fermée pour ranger vos essentiels, vous libérera les mains (et le dos), en ville comme en nature.