Marchés publics du Québec : les plus beaux à découvrir

Quoi de plus agréable que de flâner dans un marché public et de remplir son panier de produits de la ferme ? Et si on partait à la découverte de nouvelles adresses dans les Laurentides, la Mauricie, l’Outaouais ou le Bas-Saint-Laurent ?

Les Québécois aiment faire leurs emplettes auprès de producteurs maraîchers, d’artisans et de transformateurs locaux. Ils les fréquentent d’ailleurs plus qu’avant, selon l’Association des marchés publics du Québec. Et l’été, c’est l’occasion d’aller se promener un peu partout au Québec et de goûter aux fruits, aux légumes et autres produits du terroir.

OUTAOUAIS

L’offre gastronomique de l’Outaouais se déploie au Marché du vieux Aylmer, rue Principale. Une quarantaine de commerçants – des maraîchers, des pâtissiers et des fleuristes –, s’y réunissent les dimanches. L’ambiance est toujours à la fête sous les tentes du parc Commémoratif grâce à la présence de musiciens. L’endroit se prête aussi aux pique-niques.

Où : parc Commémoratif, 11, rue Principale, Gatineau

Quand : les dimanches, de 9 h à 14 h, du 4 juin au 1er octobre 2023

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Couverte d’une imposante structure moderne qui la protège des intempéries, cette foire gourmande propose une multitude de produits frais et artisanaux de la région. Fruits et légumes, poissons, chandelles et bijoux ne demandent qu’à faire un saut dans notre sac.

Où : place Agnico-Eagle, 1300, 8e Rue, Val-d’Or

Quand : les dimanches, de 9 h 30 à 13 h 30, du 11 juin au 8 octobre 2023

LAURENTIDES

En plein cœur du quartier historique de Saint-Eustache se dresse, dès le début de l’été, une kyrielle de tentes dont les étals font saliver. Difficile de résister aux effluves qui flottent dans l’air : on peut manger sur place des saucisses cuites au barbecue, de la paëlla et même de la tartiflette. On s’installe aux tables mises à la disposition des visiteurs en profitant de la sympathique animation avant de retourner à la maison les bras chargés de bouteilles de vin, de charcuteries de même que de fruits et légumes.

Où : 170, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache

Quand : les samedis, de 9 h à 13 h 30, du 1er juillet au 23 septembre 2023

LANAUDIÈRE

À mi-chemin entre la ferme et l’épicerie, ce grand marché se distingue par son offre de produits locaux mais aussi par son ravissant décor champêtre : voiture d’époque, outils anciens et même un silo à grains… Les étals de fruits et légumes sont généreusement garnis, et la sélection de bières de microbrasserie est sans cesse renouvelée. Les chiens sont les bienvenus.

Où : 40, Rang 2e Chaloupe, Notre-Dame-des-Prairies

Quand : du samedi au mercredi, de 9 h à 20 h et les jeudis et vendredis, de 9 h à 21 h, de la fin mars à la mi-octobre

MONTÉRÉGIE

Quand une ville s’autoproclame « technopole agroalimentaire », on s’attend à ce qu’elle dispose d’un marché public impressionnant. C’est le cas. Saint-Hyacinthe possède non seulement l’un des plus jolis marchés du Québec, mais également le plus vieux. Ouvert en 1830 en plein cœur du centre-ville, il offre de nombreuses spécialités locales : viennoiseries, fromages, viandes marinées…

Où : 1555, rue des Cascades, Saint-Hyacinthe

Quand : du lundi au vendredi, de 10 h à 18 h, les samedis, de 9 h à 17 h, les dimanches, de 10 h à 17 h, ouvert à l’année

CENTRE-DU-QUÉBEC

Voilà un marché moderne pour faire d’appétissantes trouvailles ! Rénové à grands frais en 2014, il accueille une vingtaine d’artisans (brûlerie, boucheries, biscuiterie, etc.) à l’année et, l’été venu, plusieurs producteurs maraîchers. Les fidèles clients sont unanimes : la fraîcheur prédomine dans tous les kiosques.

Où : 445, rue Saint-Jean, Drummondville

Quand : pour le marchands extérieurs, les mardis de 7 h à 13 h, les vendredis, de 7 h à 18 h, les samedis, de 9 h à 16 h, de mai à octobre 2023

MAURICIE

De l’extérieur, le Marché Godefroy peut avoir l’air d’une simple tente agricole, mais le week-end, son intérieur se transforme en royaume des délices locaux. Ici, un bouquet de fines herbes, là, des produits de l’érable et même des pâtes fraîches. Après les courses, on peut s’installer sur la terrasse aménagée en savourant la Blonde du marché, une rafraîchissante création houblonnée.

Où : 1700, avenue Descôteaux, Bécancour

Quand : les samedis et les dimanches, de 9 h à 16 h, du 20 mai au 29 octobre

BAS-SAINT-LAURENT

Comme elles sont mignonnes les cabanes en bois du parc de la Gare ! Beau temps, mauvais temps, les artisans du Bas-Saint-Laurent font découvrir aux gourmands l’étendue de leurs richesses locales : poissons fumés, légumes sauvages marinés, pâtés et produits à base de miel… Différentes activités artistiques et ateliers pratiques y sont organisés tout l’été.

Où : parc de la Gare, 57, rue de l’Évêché Est

Quand : les samedis, de 10 h à 14 h, du 27 mai au 28 octobre; marché de soirée, de 16 h à 19 h, le 13 juillet, 10 août et 14 septembre

CAPITALE-NATIONALE

Dans ce marché, les odeurs de café et de pain frais laissent présager d’exquises explorations. On déambule entre les dizaines de kiosques en piquant une jasette aux producteurs qui s’empressent de faire goûter les fruits de leurs labeurs : beignets, cidres, charcuteries, épices… L’effervescence du marché est décuplée par divers ateliers, dégustations, démonstrations et activités éducatives.

Où : 250-M, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec

Quand : du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, les samedis et les dimanches, de 9 h à 17 h, ouvert à l’année

MONTRÉAL

Le cœur de La Petite Italie, à Montréal, bouillonne d’activités tous les jours. Une centaine de producteurs et transformateurs locaux apportent aux citadins les fruits de leur récolte. L’offre alimentaire comprend aussi des fromageries, des cafés et des restaurants. Inauguré en 1933, le marché Jean-Talon est aujourd’hui l’un des plus gros marchés en Amérique du Nord. On peut s’y promener des heures durant.

Où : 7070, avenue Henri-Julien, Montréal

Quand : du lundi au samedi, de 8 h à 18 h, les dimanches, 8 h à 17 h, ouvert à l’année

Les marchés publics saisonniers du Québec en chiffres

1,2 million de visites dans la province.

de visites dans la province. Près de 52 millions $ de chiffres d’affaires pour les marchands.

de chiffres d’affaires pour les marchands. Le panier d’achats moyen se chiffre à 48,13 $.

52 % des marchés publics saisonniers ont connu une hausse de fréquentation en 2022.

Source : Étude de Raymond Chabot Grant Thornton pour l’Association des marchés publics du Québec, 2022.

