Notre palmarès des 10 meilleurs tout-inclus (à se pâmer!)

Une île à soi

Samaná, République dominicaine

On dort où? Luxury Bahia Principe Cayo Levantado

Dans la baie de Samaná, jouons aux joyeux naufragés en nous installant sur l’îlot – ou cayo – Levantado! L’hôtel compte 268 villas et suites luxueuses semées dans de grands jardins soigneusement entretenus et ayant comme toile de fond le camaïeu des bleus aveuglants de la mer. Avis aux non-habitués du pays: la péninsule de Samaná est sa région la plus sauvage. On parle ici d’un terrain de jeux parsemé de cocotiers et ourlé de plages idylliques, telles que Cosón, et dont le cœur est Las Terrenas, un village pittoresque. Au nombre des excursions qui y sont proposées, il y a la promenade à cheval en pleine forêt tropicale qui conduit au pied de la cristalline cascade El Limón; l’exploration du parc national Los Haitises, de sa mangrove et des grottes aux peintures rupestres signées par les Taïnos, un peuple autochtone disparu; ainsi qu’une sortie en mer pour aller saluer, de janvier à mars, les baleines à bosse.

Bronzette avec singes capucins

Playa El Jobo, Costa Rica

On dort où? Dreams Las Mareas

Située sur la côte Pacifique du pays, à une heure et demie de l’aéroport de Liberia et à une trentaine de kilomètres du Nicaragua, cette immense propriété s’étale au bord de la mer dans un environnement de jungle. Aux familles, ce 5 étoiles de 447 chambres, 17 piscines, 8 restaurants et 7 bars a réservé un secteur près du bâtiment central où se trouvent la plupart des services: glissade d’eau, trampoline, bassins pour les plus petits, centre de jeux pour les ados et restaurants. Les couples, eux, ont leurs propres quartiers dotés de piscines et de bars. Ce qu’on a aimé? La plage sublime en arc de cercle, que fréquentent les singes capucins; l’absence de bracelet au poignet; la classe (oui, on peut siroter un verre de chardonnay en écoutant un pianiste!); le fait qu’aucune réservation ne soit requise dans les restaurants (sauf pour s’asseoir à la table de teppanyaki [plaque chauffante] du chef japonais); et les oiseaux. Il y en a tant qu’on a parfois l’impression de séjourner dans une volière!

Le chic du chic

Los Cabos, Mexique

On dort où? Grand Velas

Entreprise mexicaine familiale, Velas Resorts est née dans les années 1990 avec le projet d’aller « au-delà du tout-inclus », c’est-à-dire de créer des hôtels où le luxe serait présent partout, jusque dans l’assiette. Bien sûr, tout le monde a sa propre définition de ce qui est luxueux ou pas, mais disons que l’inclusion dans le forfait d’un dîner dégustation d’une dizaine de services avec accords des vins élaboré par un chef deux fois étoilé Michelin, c’est difficile à battre! Inauguré il y a deux ans, cet hôtel de 304 chambres et suites ultraspacieuses avec vue sur la mer de Cortés compte sept restaurants, dont Piaf (français), Frida (fine cuisine mexicaine) et Velas 10 (pour les carnivores). Ajoutons une architecture recherchée, un design intérieur qui en jette, trois piscines à débordement, un spa au rituel d’eaux étonnant, et voilà le luxe à la Velas. Évidemment, tout cela se paye, et ce n’est pas donné (à partir de 582 $US par personne par jour en occupation double), mais il s’agit d’un palace de tout-inclus.

Beau, bon, pas cher

Roatán, Honduras

On dort où? Henry Morgan Hotel & Beach Resort

C’est un hôtel sans chichi de 140 chambres, un trois étoiles et quart, mais qu’à cela ne tienne: on y retournerait de suite tant on a adoré le séjour là-bas. Primo, l’établissement est situé sur la superbe plage de West Bay, où la mer des Caraïbes doit bien avoir 52 nuances de bleu. Deuzio, notre chambre très standard était néanmoins confortable et jolie avec ses voilages de lit façon baldaquin. Tertio, ici, les adeptes de snorkeling et de plongée sous-marine sont gâtés, car le système corallien qui ceinture l’île fait partie du fameux récif mésoaméricain, deuxième barrière de corail au monde après l’australienne. Quarto, comme c’est une destination encore neuve, c’est loin d’être la cohue sur la plage en hiver. Et puis, ce ruban de sable est jalonné de bouibouis où il fait bon boire un Monkey La La, le cocktail local, au soleil couchant. Vraiment sympa!

Haut les mains!

Sainte-Anne, Martinique

On dort où? Club Med Les Boucaniers

Voilà que le transporteur à bas prix Norwegian remet la Martinique sur notre écran radar grâce à sa nouvelle liaison Montréal – Fort-de-France, en service les mardis, jeudis et samedis jusqu’à la fin de mars. Du coup, Les Boucaniers, seul tout-inclus de l’île fréquenté à la fois par les familles et les couples, nous sourit! Cet hôtel, qui soufflera 50 bougies en 2019, occupe une ancienne cocoteraie de 23 hectares, à Pointe-Marin. Malgré une capacité d’accueil de 642 Gentils Membres, on parvient à se dénicher un petit coin tranquille à la plage. D’autres « plus »: côté plaisirs bleus, le ski nautique offert à tous gratuitement; côté visite, la proximité du charmant village de Sainte-Anne. Depuis juillet dernier, la nouvelle offre de restauration comprend le Pays mêlés, le restaurant principal, et L’ô, le bistro de plage, entièrement redessiné. Pour (re)découvrir la Martinique, c’est gagnant! (Psitt: on préfère la Guadeloupe? Norwegian y va aussi, et le Club Med La Caravelle est installé sur l’une des plus belles plages de Grande-Terre.)

Une plage de rêve

Varadero, Cuba

On dort où? Be Live Los Cactus

Faut-il le rappeler? La plage de Varadero, à Cuba, est l’une des plus belles des Antilles! Et ce complexe hôtelier y est parfaitement situé, soit à quelques minutes de marche du village, ainsi que du Xanadu, ancienne demeure d’un millionnaire américain. En passant, le bar-terrasse de ce manoir est un bien joli endroit où siroter un Cuba Libre au coucher du soleil. D’autres atouts du Los Cactus: il offre un excellent rapport qualité-prix; il est réservé aux 18 ans et plus (oh, le calme autour de la piscine!); la nourriture y est plus qu’honnête (tout un exploit pour Cuba); et avec Transat, les golfeurs ont droit à trois parties gratuites par semaine. Tout bon!

Un coin paradisiaque

Isla Holbox, Mexique

On dort où? Villas HM Paraíso del Mar

Pour un séjour décontracté, 100 % gougounes et paréo, direction Isla Holbox (ça se prononce « holboche », à la maya). L’intérêt de cette petite île fort peu connue, ancrée au large de la péninsule du Yucatán? Le fait qu’on n’y circule qu’à pied, à vélo ou en voiturette de golf, ce qui entraîne un « sous-développement » touristique et une ambiance bohème rafraîchissants. Il est aussi fort sympathique d’y côtoyer majoritairement des Mexicains en vacances plutôt que d’autres gringos. De son côté, l’hôtel Villas Paraíso, une exclusivité de Sunwing, est absolument charmant. On aime sa taille boutique (84 chambres) et son aménagement intérieur aux couleurs locales. On apprécie également son emplacement, à quelques minutes de marche du village et de son animation, et en bordure d’une plage de poudreuse dorée que plébiscitent les ibis. Enfourchons l’une des bécanes gracieusement prêtées par l’établissement et allons zyeuter iguanes et flamants roses du côté de l’aire protégée de Yum Balam!

Au calme dans l’île aux épices

Grand Anse Beach, Grenade

On dort où? Spice Island Beach Resort

Située entre Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Trinité-et-Tobago, la Grenade est une île préservée du tourisme de masse en raison de sa petite superficie. Ainsi, les rares constructions s’égrenant le long de cette plage sublime qu’est Grande Anse passent presque inaperçues! Parmi celles-ci, il y a cet hôtel de luxe dont le nom évoque les épices, telle la muscade, pour lesquelles la destination est connue. Ici, on a le chic de ne pas fixer de bracelet au poignet des hôtes, car… « c’est tellement inélégant. » Voilà qui donne le ton de l’établissement de 64 chambres et suites. Un avantage de cette propriété? Saint-Georges, la pittoresque capitale, se trouve à proximité. De plus, les clients de Vacances Air Canada bénéficient de plusieurs avantages, dont une demi-journée d’excursion gratuite par chambre.

Le luxe du choix

Riviera Maya, Mexique

On dort où? Paradisus Playa del Carmen

Marque haut de gamme du groupe Meliá, Paradisus est synonyme de « plus d’options, moins de limites ». Un exemple concret de cette philosophie? Seuls 2 restaurants sur les 14 que comprend le complexe proposent une formule buffet. Le choix est également au rendez-vous côté hébergement dans cet hôtel de 906 suites réparties en deux enclaves: La Esmeralda, pensée pour les familles, et La Perla, destinée aux adultes. Chacune offre à son tour une option encore plus luxueuse. Les adultes peuvent profiter du « Service royal » avec, entre autres, bain à remous extérieur pour chacune des unités et majordomes attitrés. Les hôtes de La Esmeralda, eux, peuvent choisir la « Conciergerie familiale ». On a particulièrement aimé l’atelier de cuisine, inclus dans le forfait La Esmeralda comme La Perla. Quant au dîner gastronomique (une centaine de dollars en sus) servi chez Passion, le restaurant de Martín Berasategui, le plus grand toqué d’Espagne dont les tables cumulent huit étoiles Michelin, on ne l’oubliera pas de sitôt! Bon à savoir: une course en taxi (20 $) et à nous le shopping à Playa del Carmen ou le traversier pour aller fureter du côté de Cozumel.

Sable blanc et soleil chaud

White House, Jamaïque

On dort où? Sandals South Coast

Au pays de Bob Marley, où les complexes hôteliers de 1 000 chambres sont monnaie courante, celui-ci, qui en compte moins de 400, fait figure de petit hôtel intime! Avec ses « quartiers » italien, français et hollandais, la thématique du village européen, qui s’exprime dans l’architecture comme dans l’assiette, est réussie. Ici, à chacun son luxe: du plus extravagant au plus raffiné, en passant par les suites dont le service est assuré par des majordomes. Les nouvelles maisonnettes sur pilotis, elles, sont appréciées des amoureux. Un plus, cet établissement pour adultes se trouve sur une côte peu fréquentée et directement sur une plage de sable blanc, longue de trois kilomètres. Le spa Red Lane est aussi fort invitant. Avis aux plongeurs certifiés: le séjour comprend les sorties en mer!