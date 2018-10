Quel temps fera-t-il cet hiver au pays? Voici les prévisions de L’Almanach du vieux fermier

Depuis des siècles, on se fie en Amérique du Nord à L’Almanach du vieux fermier (The Old Farmer’s Almanac) pour avoir un aperçu de ce que mère Nature nous réserve pour les saisons à venir. Depuis 1792, ce guide annuel utilise les méthodes de son fondateur, Robert B. Thomas, pour faire ses prédictions, en comparant «les cycles solaires et les conditions météo des années passées avec l’activité solaire actuelle». L’Almanacha cependant raffiné sa formule au fil des ans grâce à la technologie et aux statistiques compilées par Environnement Canada et l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique. L’Almanachse targue d’avoir atteint l’an dernier un niveau d’exactitude de 79% – très près de sa moyenne historique de 80%.

Voyons ce que l’édition canadienne 2019 de L’Almanach du vieux fermier nous annonce comme conditions météo cet hiver.

Carte météo de L’Almanach du vieux fermier pour l’hiver 2018-2019.

Provinces de l’Atlantique et nord-est du Québec

On prépare ses bottes… Ce sera un hiver enneigé, mais doux. On s’attend à des accumulations de neige supérieures aux normales dans le sud-ouest (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard), et à des quantités légèrement sous les normales dans le nord-ouest (Terre-Neuve-et-Labrador, Nord-Est québécois). Les températures les plus froides seront ressenties de la fin décembre à la mi-janvier, ainsi qu’en février. Les mois d’avril et mai seront également sous les normales.

Sud du Québec

Ce sera un hiver froid et enneigé, avec les températures les plus basses s’étirant du début de l’hiver jusqu’au début de février. Les principales accumulations de neige tomberont au début de décembre, à la fin de février et en mars. Toutes nos excuses à l’avance!

Sud de l’Ontario

La région connaîtra des températures dans les normales, avec des précipitations et des accumulations de neige légèrement plus abondantes qu’à l’habitude. Le mercure descendra à son plus bas au milieu et à la fin décembre, au début et à la fin janvier, ainsi qu’au début de février. Les plus importantes accumulations de neige tomberont au début décembre, à la mi-février, et dans la première moitié de mars.

Prairies

L’hiver s’annonce rigoureux, avec des précipitations et des accumulations de neige importantes. La température sera particulièrement froide du milieu à la fin décembre ainsi qu’en janvier. Des chutes de neige abondantes devraient sévir à la mi-décembre, en janvier, à la fin février, puis jusqu’au milieu ou même à la fin d’avril.

Sud de la Colombie-Britannique

L’hiver sera plutôt doux en termes de température, mais il y aura davantage de précipitations et d’accumulations de neige qu’à l’accoutumée. La bonne nouvelle, c’est que la neige ne s’installera pas avant le début de janvier. Les températures les plus froides seront ressenties à la fin décembre et jusqu’à la fin de février. Par la suite, le temps sera frais et pluvieux pour les mois d’avril et mai.

Territoires du Nord-Ouest

Cet hiver sera plus froid que les précédents, avec des précipitations et des accumulations de neige au-dessus des normales pour toute la saison. Les mois d’avril et mai seront également plus frais et pluvieux qu’à l’ordinaire, avec les chutes de neige habituelles.

Yukon

Le Yukon peut s’attendre à un hiver plus froid que les normales avec des précipitations et des accumulations de neige plus importantes. Les températures les plus froides seront ressenties dès le début de décembre et jusqu’au début mars, tandis que des chutes de neige abondantes arriveront dès novembre pour se poursuivre jusqu’en mars (et plus légèrement jusqu’en mai).

Carte météo de L’Almanach du vieux fermier

pour l’été 2019.

