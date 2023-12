Trust, d’Hernan Diaz, un livre déconcertant

Voilà un roman pour le moins déstabilisant. La première des quatre parties qui le composent est… un roman d’une centaine de pages. La seconde : une biographie, écrite en réponse à ce roman. Et ces deux parties constituent, en quelque sorte, le matériel de base pour la suite étonnante de Trust.

Obligations, roman signé Harold Vanner, raconte de façon peu flatteuse la vie d’un magnat de la finance, Benjamin Rask, et de son épouse, Helen. À sa parution, en 1937, le Tout-New York se précipite sur le livre, curieux d’en apprendre davantage sur ce discret financier ayant bénéficié de la débandade de la Bourse lors du krach de 1929, amassant des millions alors que les autres frôlaient l’abîme.

Or, un certain Andrew Bevel, riche financier new-yorkais, est convaincu que pour créer le personnage de Rask, Vanner s’est inspiré de lui. Il croit également reconnaître dans Helen et dans son destin tragique sa femme Mildred. Il entend donc ne pas en rester là, et écrit Ma vie, son autobiographie, en réponse à la fiction de Vanner. C’est la seconde partie de Trust. Il veut aussi rétablir les faits à propos de Mildred, son épouse décédée, « sa muse ».

« Des rumeurs m’ont entouré la plus grande partie de ma vie », note-t-il, insistant sur « le besoin d’aborder et de réfuter certaines de ces fictions ».

La section intitulée Un mémoire, remémoré fait un saut dans le temps. Des années après la mort d’Andrew Bevel, son somptueux manoir de la 87e Rue, à New York, est transformé en musée, « joyau » culturel que la célèbre écrivaine Ida Partenza n’a jamais eu envie de visiter. Pourtant, à l’âge de 23 ans, elle y avait travaillé comme secrétaire auprès du financier. Cette fois, Hernan Diaz nous trimbale entre la visite du musée par Ida et l’histoire de cette dernière avec la famille Bevel. Fille unique d’un immigré italien pour qui « l’argent est une fiction », elle quittait Brooklyn chaque matin et se rendait à Manhattan… Cinquante ans plus tard, apprenant que la Fondation Bevel avait intégré à la collection du musée les archives personnelles du couple, elle éprouve le besoin de « revisiter l’endroit où [elle est] devenue écrivaine ».

Quatrième et dernière partie du roman, Futures est le journal intime de Mildred Bevel, qu’Ida a découvert dans les archives du musée. On le lira en compagnie d’Ida…

L’auteur

Hernan Diaz

Naissance à Buenos Aires en 1973. Il a deux ans quand ses parents, exilés politiques, s’installent en Suède pendant quelques années. Il fera ses études universitaires en Argentine, à Londres et à New York, où il vit depuis 20 ans et dirige l’Institut espagnol de l’Université Columbia. Son premier roman, Au loin (La Croisée, 2018), est finaliste au Prix Pulitzer. Son deuxième, Trust , a remporté ce prix l’an dernier.

La chaîne HBO prépare d’ailleurs une série télévisée basée sur cette fabuleuse histoire. Elle mettra en vedette Kate Winslet.

Trust, de Hernan Diaz, traduit par Nicolas Richard, Éditions de l’Olivier, 394 pages.

