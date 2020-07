10 endroits magnifiques où aller pique-niquer

On remplit son panier et sa glacière et on va manger en plein air. Mais où? Voici des suggestions d’endroits qui se prêtent bien aux pique-niques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NCC-CCN (@ncc_ccn) le 26 Oct. 2018 à 8 :00 PDT

Domaine Mackenzie-King, Outaouais

Situé dans le parc de la Gatineau, le Domaine Mackenzie-King est un trésor national – il a été la résidence du premier ministre Mackenzie King durant la Seconde Guerre mondiale. On peut flâner dans ses jardins français et anglais ou ses sentiers forestiers tout en admirant ici et là des ruines historiques. Aire de pique-niques aménagé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fondation François-Lamy (@maisondenosaieux) le 3 Juin 2019 à 4 :57 PDT

Parc des ancêtres à Sainte-Famille, Québec

Considéré comme un des plus beaux villages de la province, Sainte-Famille sur l’île d’Orléans est l’endroit rêvé pour une escapade à deux pas de la ville de Québec. Vue magnifique sur le fleuve en prime. On y étend bientôt sa nappe?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jardins de Métis (@jardinsdemetis) le 9 Juin 2020 à 10 :14 PDT

Jardin de métis, Bas-Saint-Laurent

L’un des plus imposants – et des plus beaux! – jardins en Amérique du Nord sur les rives du fleuve. Au Jardin des Métis, la nature rencontre l’art. On y trouve des expositions au détour des sentiers et des parcelles luxuriantes. Il est même possible d’acheter sur place un panier pique-nique gastronomique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Héritage Saint-Bernard (@heritagesaintbernard) le 14 Avril 2016 à 4 :28 PDT

Île Saint-Bernard, Montérégie

Reliée par un pont à la terre ferme, l’île de l’immense lac Saint-Louis est un coin parfait pour un repas pris sur l’herbe. On peut même se procurer un délicieux poké bol au Café de l’île – vérifier tout de même les heures d’ouverture avant de se rendre.

Parc des chutes Sainte-Ursule, Mauricie

Ce parc abrite 7 chutes de la rivière Maskinongé. Après une courte randonnée, on peut s’installer et savourer son repas au son du tumulte des eaux. Vivifiant!

Parc Westmount, Montréal

Trop peu connu des Montréalais, le parc Westmount offre un espace de verdure bien tranquille à deux pas du centre-ville. La bibliothèque municipale vaut le détour avec son architecture victorienne. Malheureusement, les serres adjacentes sont fermées pour cause de rénovations.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chutes Monte-à-Peine | Dalles (@parcdeschutes) le 18 Juin 2020 à 10 :42 PDT

Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles, Lanaudière

On s’y rend pour profiter d’un cadre rafraîchissant… On peut en effet déguster son lunch devant de spectaculaires chutes. Ce parc régional dispose de trois entrées – celle de St-Jean-de-Matha est à quelques minutes d’une chute.

Quai de Petit-Saguenay, Saguenay-Lac-St-Jean

Quelle vue imprenable sur le fjord du Saguenay! Le quai du Petit-Saguenay est un endroit magique. En juin et juillet, on peut assister à des couchers de soleil mémorables – à ce moment de l’année, le soleil se couche directement dans le fjord.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tourisme Chaudière-Appalaches (@chaudiere.appalaches) le 22 Août 2019 à 5 :54 PDT

Parc des Chutes-de-la-Chaudière, Chaudière-Appalaches

Hautes de 35 mètres, les majestueuses chutes de la rivière Chaudière font de ce lieu un incontournable de la région de Lévis. Une passerelle donne un point de vue saisissant. Stationnement et accès gratuit.

Domaine du Maizerets, Québec

On le surnomme le Central Park de Québec. Cet oasis de nature au coeur de la ville de Québec – l’arrondissement La Cité-Limoilou – est idéal pour se prélasser et pour pique-niquer.