3 méthodes pour tonifier son visage: yoga, gym et massage

1. Le yoga facial

Tirer la langue est impoli? Peut-être, mais si cette simagrée tonifie le muscle digastrique (situé sous la mandibule), réduisant ainsi le double menton, on peut bien s’y adonner quelques minutes par jour, non? L’idée de sculpter son visage grâce à des exercices – un peu comme on fait des squats pour raffermir ses cuisses – gagne de plus en plus d’adeptes. Des gyms américains s’y consacrent, des entraîneurs spécialisés offrent des cours en ligne… Même la duchesse de Sussex, Meghan Markle, admet intégrer le yoga facial à son rituel beauté pour donner à ses traits davantage de définition.

Comment ça fonctionne? Les exercices tonifient la cinquantaine de petits muscles du front, des joues, des lèvres et du cou, plus aptes à jouer leur rôle de support sous-cutané. «En empêchant la musculature de s’affaisser, on offre un meilleur soutien à la peau, qui aura moins tendance à se relâcher et à se rider», explique Marie-Reine Kabis, professeure de yoga facial aux pommettes saillantes et au front bien lisse.

Une séance d’une dizaine de minutes accroît la circulation sanguine du visage et du cou, procurant à la peau un apport d’oxygène et de nutriments, selon la praticienne de 53 ans. Si l’on en croit cette dernière, cet apport permettrait de stimuler la production de collagène, qui donne à la peau sa résistance et sa fermeté, et d’élastine, qui la rend plus flexible et capable de reprendre sa forme initiale après un étirement. De telles variations n’ont toutefois jamais été mesurées scientifiquement, d’après le dermatologue Daniel Barolet. «Les mouvements peuvent avoir un effet mécanique et changer le muscle, mais ils ne peuvent pas stimuler la production de protéines, comme le collagène ou l’élastine», soutient-il.

Une seule étude, publiée en 2018 dans la revue médicale JAMA Dermatology, a testé les bienfaits allégués du yoga facial. Les 27 participantes de 40 à 65 ans devaient effectuer une série d’exercices chaque jour pendant 20 semaines. Au terme de cette période, leur âge apparent avait diminué de presque trois ans, selon l’évaluation de clichés par deux dermatologues qui ont estimé l’âge moyen de ces dernières avant et après le programme.

Cela ne peut pas nuire! C’est du moins ce qu’affirme la photographe et designer Louise Savoie, qui pratique le yoga facial depuis une vingtaine d’années. «J’ignore si c’est grâce à ma génétique ou au yoga facial que j’ai l’air plus jeune, mais je me dis que travailler ses muscles est toujours une bonne idée. Ce qui vaut pour le corps vaut aussi pour le visage», fait-elle valoir. Et, puisque ces exercices lui ont déjà permis d’atténuer une ride qu’elle avait vue poindre près de sa bouche, ils garderont leur place dans ses habitudes quotidiennes.

2. La gymnastique faciale

La gym faciale, une méthode faisant appel à des exercices très semblables au yoga facial, a aussi pour objectif de revigorer les muscles du visage. Pour la Française Catherine Pez, qui a créé cette technique, garder l’ovale du visage bien défini est encore plus essentiel au maintien d’une apparence jeune que le gommage des fines lignes. Et c’est précisément la clé de voûte de sa gymnastique. «Perdre le contour, c’est bien pire que la ride», affirme l’autrice de quatre livres sur le sujet. À 70 ans, elle a encore des traits définis et la peau lisse – sans aucune intervention chirurgicale, elle le jure!

Sur ce point, Daniel Barolet donne raison aux tenants de la gym et du yoga faciaux. «Comme tous les muscles, ceux du visage peuvent s’hypertrophier si on les entraîne. En gagnant en volume, ils permettent de mieux définir le contour, pour autant que l’on continue à les exercer», dit-il.

La gymnastique faciale – tout comme le yoga facial – pourrait aussi être utile en prévention. La soprano Lyne Fortin, qui s’adonne à des exercices de musculation et d’étirement semblables dans le but d’entretenir sa technique vocale, voit bien leurs bénéfices collatéraux sur son apparence. «Je dis toujours à mes élèves, des jeunes dans la vingtaine pour la plupart, qu’ils me remercieront à 50 ans. Ils n’auront jamais besoin d’un lifting», raconte-t-elle.

3. Le kobiyoko

Le kobiyoko – ou kobido – est une méthode de massage japonaise qui tire ses fondements de la médecine orientale et s’applique expressément au visage. Pincements, tapotements et points de pression font partie des manœuvres de cette technique ancestrale autrefois utilisée chez les souverains de l’Empire du Soleil levant.

Le kobiyoko étant très ritualisé et complexe, il est difficile de le transposer dans une routine beauté quotidienne, selon France Martinez, massothérapeute spécialisée en kobiyoko. Mais certains gestes peuvent se prêter à une pratique à la maison. «Faire quelques pincements le long d’une ride, par exemple, peut être très efficace pour regonfler un peu la peau. Attention toutefois de ne pas y aller avec trop de vigueur afin de ne pas marquer ou abîmer l’épiderme», prévient-elle.

Les points de pression sont également faciles à pratiquer chez soi. Il suffit d’appuyer pendant environ 50 secondes sur chaque point le long des méridiens, voies de circulation de l’énergie vitale de la médecine orientale.

Le Dr Daniel Barolet reconnaît que ces massages peuvent apporter un sentiment de bien-être et stimuler la dilatation des vaisseaux sanguins, mais estime que ces bienfaits n’ont qu’une brève durée. «Il faut garder à l’esprit que ces techniques – le yoga, la gymnastique et le massage – n’ont jamais été étudiées de façon scientifique», conclut-il.

Des exercices à essayer

Amoindrir le double menton

Tirer la langue le plus loin possible tout en reculant le menton vers le cou. Tenir 5 secondes. Répéter 10 fois.

Sculpter les pommettes

Monter les joues pour relever la lèvre supérieure, comme un chien qui montre les crocs. Tenir 5 secondes. Répéter 10 fois.

Gommer la ride du lion

Placer l’index entre les sourcils, puis tenter de le faire monter en arquant les sourcils. Tenir 5 secondes. Répéter 10 fois.

