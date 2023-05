Acné : prévention et solutions

C’est quoi ?

Pas besoin d’un doctorat en médecine pour savoir reconnaître un bouton d’acné ! Passage obligé à l’adolescence, l’acné peut persister à l’âge adulte, jusqu’à la fin de la quarantaine. Selon la Société canadienne de l’acné et de la rosacée, une femme sur cinq en souffre. Cette affection de la peau provoque aussi des points noirs, des points blancs, des kystes (poches de pus) et des nodules (bosses rouges, dures et douloureuses). L’hérédité et les hormones en sont les causes principales, mais les habitude de vie (stress, tabac, aliments riches en glucides) peuvent aussi jouer un rôle dans son apparition. Chez les femmes, l’acné cosmétique est très fréquente, estime le Dr Jean-François Tremblay, dermatologue et directeur médical de Functionalab-Dermapure Canada. « Elle est liée à l’usage de produits irritants qui obstruent les pores de la peau, comme les fonds de teint et certaines crèmes solaires chimiques trop grasses. »

Quels sont les traitements ?

Pour l’acné légère ou modérée, des crèmes à base d’acide salicylique ou de peroxyde de benzoyle sont offertes en vente libre. Si on ne constate aucune amélioration après six à huit semaines d’utilisation, mieux vaut consulter un omnipraticien ou un dermatologue. Les traitements varient selon le type d’acné, précise le Dr Tremblay, aussi porte-parole de la Société canadienne de l’acné et de la rosacée. Des antibiotiques oraux, comme la tétracycline et l’érythromycine, permettent de diminuer l’inflammation et les nodules, tandis que certains contraceptifs oraux aident à maîtriser l’acné hormonale. Pour les cas les plus graves ou résistants, l’isotrétinoïne (comme Accutane), la thérapie photodynamique et les traitements au laser ou à la lumière pulsée sont parfois indiqués.

Comment la prévenir ?

Réduire les facteurs de stress, faire de l’activité physique et avoir une alimentation équilibrée, voilà la clé ! Ensuite ? Le Dr Tremblay conseille de se laver le visage avec des produits conçus pour les peaux acnéiques, donc non comédogènes. Un nettoyant qui déloge le sébum convient aux peaux grasses. Surtout, il faut éviter de sortir le miroir grossissant pour pincer les boutons. « On voit énormément de femmes de 20 à 40 ans avec de l’acné excoriée. Elles triturent leurs boutons pour les éliminer, ce qui cause plus d’acné et des cicatrices », prévient le Dr Marc-André Doré, dermatologue à la clinique virtuelle Dermago.

