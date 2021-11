Gua Sha, le massage qui enflamme TikTok ! (on vous explique tout)

Il s’agissait de racler énergiquement la peau avec un outil lisse et plat, taillé le plus souvent dans un os ou une pierre telle que le jade ou le quartz rose. Le but ? Faire circuler l’énergie stagnante pour chasser maladies et douleurs, et aider à la guérison. La version actuelle du Gua Sha qui séduit tant de beautistas est pratiquée sur le visage, avec beaucoup plus de douceur.

Les praticiens et les adeptes citent, parmi les bienfaits, l’effet liftant, le dégonflage des tissus, une meilleure définition du contour du visage ainsi qu’une peau plus éclatante. « Le Gua Sha facial peut réduire les tensions musculaires et favoriser un afflux temporaire de sang dans les tissus cutanés, ce qui donne sur-le-champ une apparence plus lumineuse et pulpeuse à la peau », explique la Dre Monica Li, dermatologue à Vancouver, qui ajoute que les résultats sont immédiats mais éphémères.

Elaine Ng Huntzinger, acupunctrice canadienne réputée et spécialiste du rajeunissement du visage, propose ce guide étape par étape pour réaliser un massage facial Gua Sha à la maison.

1. Choisir son outil

Il existe différents outils de massage Gua Sha. Ils sont plats et incurvés, et la plupart affichent une forme de cœur asymétrique. D’autres ont un côté ondulé (comme de petites vagues). Les courbes douces ou prononcées s’adaptent avec précision à la morphologie du visage. Mme Huntzinger croit aux vertus des pierres et leur choix n’est pas anodin. Ainsi, le jade est réputé équilibrant, alors que l’obsidienne (une pierre volcanique) est associée à la guérison et à la protection.

2. Préparer la peau

On applique sur l’épiderme propre une brume hydratante, un sérum ou une huile pour le visage. « Il est important d’ajouter une substance lubrifiante afin que l’outil de massage puisse glisser sur la peau sans friction », dit Elaine Ng Huntzinger.