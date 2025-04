Rosacée: les meilleurs soins anti-rougeurs

Rougeurs diffuses, irritations chroniques, boutons rougeâtres peuvent signaler que vous souffrez de rosacée. Pour atténuer les symptômes, voici une liste de soins à découvrir et les précieux conseils de Dre Geneviève Thérien, dermatologue au CHU de Québec, à la clinique Dermapure de Québec et porte-parole de l’Association canadienne de dermatologie.

La rosacée, c’est quoi?

La rosacée est une maladie inflammatoire héréditaire marquée par l’apparition de rougeurs, de boutons rouges sans comédon et/ou de vaisseaux sanguins rougeâtres sur le visage, surtout sur les joues et le nez. « Elle est chronique, récidivante et évolutive surtout si elle n'est pas traitée. La sévérité est variable d'une personne à l'autre », précise Dre Geneviève Therrien.

Plus de trois millions de Canadiens sont atteints de rosacée, selon l’Association canadienne de dermatologie. Elle apparaît généralement entre l’âge de 30 ans et 50 ans, touche majoritairement les gens à la peau claire et affecte davantage les femmes.

Les déclencheurs de la rosacée

Exposition solaire

Ingestion d’aliments épicés et chauds

Stress émotionnel

Consommation d’alcool

Exercice

Vent

Bains chauds ou douches chaudes

Variations de température

Produits cosmétiques irritants

Quels sont les ingrédients cosmétiques à éviter lorsque rosacée ou couperose (une forme de rosacée) se manifestent sur le visage?

La peau atteinte de rosacée est une peau sensible. Elle réagit donc aux différents irritants contenus dans les cosmétiques. Chaque personne est différente et il est impossible de généraliser. Certaines personnes atteintes de rosacée peuvent bien tolérer certains ingrédients et d'autres non.

En règle générale, les personnes qui ont une peau sensible, dont celles atteintes de rosacée, doivent privilégier les produits ayant la liste d'ingrédients la moins longue.

Évitez les parfums, les colorants, l’alcool, le propylène glycol, entre autres. Pour laver le visage, utilisez des nettoyants « doux », pour « peau sensible » et sans savon.

Les peaux atteintes de rosacée doivent-elles éviter les produits anti-âge?

Les ingrédients anti-âge comme le rétinol, le rétinaldéhyde et les AHA comme l'acide glycolique sont souvent irritants, notamment pour les gens souffrant de rosacée. Ils ne sont pas absolument contre-indiqués puisqu'ils peuvent être quand même tolérés par certaines personnes, mais mieux vaut débuter l'application graduellement, en testant sur une zone moins sensible, par exemple.

Dans tous les cas, il faut cesser l'application d'un produit si votre peau pique, brûle ou qu'elle devient plus rouge et desquame.

Quels ingrédients cosmétiques peuvent réduire l’apparence de la rosacée?

Les crèmes vendues sous ordonnance ne traitent que la composante inflammatoire de la rosacée, c'est-à-dire les boutons. Elles n'ont aucun effet sur les vaisseaux. Il y a trois principaux ingrédients actifs intéressants pour la rosacée papulo-pustuleuse : le métronidazole en crème ou en gel à 1 % (une fois par jour), le gel d'acide azélaïque à 15 % (2 fois par jour) et la crème d'ivermectine à 1 % (une fois par jour). Ils sont tous efficaces contre la rosacée, mais ils doivent être utilisés habituellement en continu pour maintenir les résultats. Certaines personnes peuvent ne pas répondre à l'un ou à l'autre de ces ingrédients et les dermatologues doivent alors prescrire une autre molécule. Les assurances privées couvrent toutes ces options. Le régime public couvre d’abord le métronidazole et, en cas d'échec du traitement, l'acide azélaïque. La crème d'ivermectine n'est pas couverte par le régime public.

L’acide azélaïque, justement, est de plus en plus présent dans les soins de la peau en vente libre, notamment pour traiter les rougeurs, l’hyperpigmentation et la texture de peau irrégulière. Ces produits sont-ils efficaces contre la rosacée, selon vous?

Peut-être un peu, mais la concentration n’est pas aussi élevée que celle du produit offert en prescription, qui atteint 15 %.

Les nettoyants, sérums et crèmes en vente libre aident à réduire l’inflammation, mais peuvent-ils aider à faire disparaître les vaisseaux sanguins dilatés dans la peau?

Non. Les seuls traitements pour réduire les télangiectasies [NDLR : les vaisseaux sanguins dilatés et apparents à la surface de la peau] de façon durable sont le laser vasculaire [Vbeam] ou la lumière intense pulsée [NDLR : deux soins offerts dans les centres médico-esthétiques].

Et les crèmes sous ordonnance?

Un gel de Brimonidine 0,33 % sous prescription peut être appliqué le matin pour contracter les vaisseaux durant 6 à 8 heures pour en réduire l'apparence et diminuer les rougeurs. Malheureusement, les vaisseaux réapparaissent après ce délai et certaines personnes ont un effet rebond avec une exacerbation des rougeurs durant quelques heures.

Outre appliquer une crème solaire, que faire pour protéger la peau sujette à la rosacée lorsqu’elle est exposée au vent ou au froid?

La peau atteinte de rosacée est très sensible au soleil et plusieurs personnes ont des poussées de rosacée après une exposition solaire. C'est pourquoi un écran solaire avec protection UVA/UVB et un FPS 50 ou plus est de mise.

L'écran solaire minéral est moins irritant [qu’un écran chimique] pour les peaux atteintes de rosacée, c’est vrai. Le vent et le froid sont aussi des facteurs pouvant déclencher des poussées de rosacée. Les vêtements sont la protection de choix. Pensez à un foulard, un cache-cou, une cagoule.... On n'aurait pas l'idée de protéger nos mains du froid avec une crème. C'est la même chose pour le visage.

Mieux vaut donc privilégier une barrière physique autant que possible. Est-il tout de même recommandé d’adapter sa routine d’hydratation en dessous?

L’eau gèle plus vite que l'huile donc les crèmes protectrices plus grasses, à base de gelée de pétrole ou de beurre de karité par exemple, peuvent donner un sursis à la peau en cas de grand froid.

Les meilleurs produits anti-rougeur

Les nettoyants

Bioderma – Eau micellaire Sensibio H2O, 17 $ les 250 ml

Cette eau micellaire conçue pour peau sensible déloge en douceur toute trace de maquillage sans même devoir être rincée. Le produit célèbre d’ailleurs son 30e anniversaire en 2025 en s’associant à la star Victoria Beckham. Une bouteille à l’effigie de l’ex-Spice girl est offerte pour un temps limité.

🇨🇦 Skinfix – Huile nettoyante moussante Barrier+, 41 $ les 177 ml

En plus de venir à bout du maquillage hydrofuge, cette huile sans savon à l’agréable texture laiteuse et moussante contient un complexe breveté servant à rétablir les niveaux de céramides et d’acides gras dans la peau et ainsi favoriser la barrière cutanée. Il laisse l’épiderme soyeux, nourri et apaisé par des extraits d’algues et d’aloe vera, sans tiraillements ni rougeurs.

Origins - Mousse nettoyante pour le visage Checks and balances, 39 $ les 150 ml

Ce nettoyant d’une douceur inouïe permet de retirer efficacement le maquillage, les résidus d’écran solaire et de l’excès de sébum, sans décaper la peau ni laisser de film gras. Sa texture veloutée qui mousse au contact de l’eau se rince comme un charme. La peau sensible en bénéficie : aucune rougeur à l’horizon après une utilisation prolongée.

Les sérums

Avène - Sérum restaurateur intense Cicalfate+, 59 $ les 30 ml

Allié de taille pour réparer la barrière cutanée, ce sérum liquide, sans parfum et non collant, pénètre en moins de deux pour réduire l’inflammation. Il est enrichi de Pro-vitamine B5, un ingrédient réputé pour ses propriétés adoucissantes et hydratantes, d’un actif breveté, le TRP-Regulin, qui réduit la réactivité cutanée et la sensation d’inconfort.

SkinCeuticals - Gel phytocorrecteur, 102 $ les 30 ml

Cet élixir aqueux enrichi d’acide hyaluronique hydratant et d’extraits botaniques rafraîchissants (thym, olive, concombre) est conçu pour calmer l’inflammation en éclaircissant le teint, tout cela sans effet graisseux. Appliquez-le, par exemple, sur les zones qui s’embrasent après un effort physique ou sous la crème hydratante pour qu’il pénètre dans les couches sous-cutanées avant de sceller l’hydratation.

Bioderma - Concentré anti-rougeurs bi-action Sensibio AR + Bi-Sérum, 47 $ les 30 ml

Rougeurs et rides sont tous les deux pris d’assaut avec ce soin mi-huile, mi-eau. Son complexe breveté Rosactic 2.0 – notamment doté de créatinine qui aide à réduire l’hyperréactivité des fibres nerveuses et donc l’inflammation –, contribue effectivement à contrôler les taches rosées et l’amplitude des vaisseaux sanguins dilatés. Le bakuchiol, un extrait de plante souvent comparé au rétinol, aide quant à lui à lisser la peau en douceur en stimulant la production de collagène.

Les crèmes

⚜️ Reversa – Soin apaisant anti-rougeur, 38 $ les 40 ml

Ce soin québécois sans huile ni parfum à la couleur légèrement verdâtre (ce qui neutralise l’apparence du rouge), enrichi de niacinamide et d’un extrait de Quassia amara anti-inflammatoires, a réussi à atténuer l’apparence de nos rougeurs tenaces. Il pénètre en plus dans la peau facilement, sans laisser d’effet collant ni huileux.

SVR – Crème Sensifine AR, 36 $ les 40 ml

Enrichie notamment d’endothélyol qui inhibe la réaction inflammatoire et favorise la circulation sanguine, aidant ainsi à contrôler l’apparence des vaisseaux sanguins, cette crème sans parfum plutôt riche est conçue pour empêcher la peau de s’empourprer au moindre coup de vent ou changement de température impromptu.

Les exfoliants

⚜️ Laboratoire Dr Renaud - Exfoliant enzymatique DermaZyme, 142 $ pour 2 x 30 ml

La formule exfoliante en deux étapes de cette entreprise d’ici est conçue pour décomposer en douceur tous les résidus perturbateurs et laisser une peau plus saine et visiblement plus lisse. À utiliser une fois par semaine.

🇨🇦 The Ordinary - Suspension d’Acide Azélaïque 10 %, 16 $ les 30 ml

L’acide azélaïque fait partie de la courte liste des agents topiques recommandés par l’Association canadienne de dermatologie pour contrôler la rosacée. Son action anti-bactérienne, anti-inflammatoire et antioxydante aide à limiter l’apparition de nouvelles pustules de rosacée ainsi que de rougeurs. Ce produit à prix abordable contient 10 % d’acide azélaïque, soit les deux tiers de ce que renferment les crèmes prescrites par les dermatologues. À appliquer sous la crème hydratante.

Les écrans solaires

Ultra Violette - Écran minéral super léger FPS 50, 54 $ les 50 ml

Les soins solaires minéraux – plus doux pour la peau que les chimiques – qui ne laissent pas de trace blanchâtre ni de fini gras sont rares. Le plus récent produit de la marque australienne Ultra Violette change la donne. Son filtre de zinc hyper léger pénètre dans la peau instantanément, tandis que le Pentavitin (un actif repulpant dérivé de plantes), la vitamine E et le squalane contribuent à apaiser l’épiderme et à favoriser l’hydratation.

⚜️ G.M. Collin - Crème solaire minérale teintée FPS 45, 70 $ les 50 ml

Ce soin élaboré au Québec, enrichi d'antioxydants et composé à 100 % de filtres minéraux protège contre les rayons irritants du soleil tout en camouflant vos rougeurs diffuses. Sa texture veloutée, légèrement poudrée, pénètre dans la peau et procure un éclat durable. Sa teinte neutre convient, de plus, à la plupart des carnations.

Le correcteur de teint

La Roche-Posay - Le teint crème Toleriane Sensitive, 29 $ les 50 ml

Dès que des rougeurs ou des boutons se pointent sur votre minois et que vous devez sortir, il suffit d’appliquer ce voile teinté sans fragrance conçu pour peau sensible. Il camoufle les imperfections sans laisser de trace ni d’impression de lourdeur, sans peler après quelques heures et, surtout, sans embraser davantage la peau.

Les traitements anti-rosacée

Pour faire disparaître les plaques rouges tenaces et les vaisseaux sanguins, il n’y a pas 36 solutions. Seuls les lasers vasculaires et le photorajeunissement sont efficaces, affirme la dermatologue au CHU de Québec Geneviève Thérien. Notre rédacteur en chef adjoint Philippe Lépine, notamment responsable des sections mode, beauté et déco, les a testés.

Le laser vasculaire Vbeam fait très mal (5 sur 5 sur le plan de la douleur; la boule de stress que j’ai serrée ne s’en est peut-être pas remise, mais moi, oui). Il est cependant le plus efficace pour estomper les vaisseaux en plus de limiter durablement leur apparition. Il permet également de contrer les angiomes, les taches de rubis et la texture inégale de la peau.

Pendant un même rendez-vous, plusieurs impulsions lumineuses, toutes ressenties comme un coup d'élastique, sont administrées dans la peau. Pour faire disparaître la rosacée, la lumière se transforme en chaleur qui détruit les parois des petits vaisseaux afin de les faire disparaître. Ne prévoyez rien ensuite : enflures, sensation de chaleur et taches rosées sont au poste.



Dans mon cas, les rougeurs sont disparues après deux traitements.

Le traitement de photorajeunissement Forever Young BBL s’avère beaucoup moins douloureux (3 sur 5), bien qu’un peu plus long. La responsable du soin couvre l’ensemble du visage plus d’une fois avec des lasers de différentes intensités qui ciblent une imperfection différente à chaque fois : rougeurs, taches brunes, boutons, cicatrices d’acné, selon vos besoins.

Une portion entière du traitement est dédiée à la stimulation du collagène dans la peau, l'aidant ainsi à gagner en fermeté et gommant quelques rides au passage.

Parfait pour les adeptes de traitements non invasifs (sans aiguille) qui veulent profiter de bienfaits multiples en une séance.