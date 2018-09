Soins de la peau: 5 erreurs faciles à éviter

1. Être impatiente

Quand on change sa routine, il faut attendre de 28 à 30 jours pour constater les effets. «Les gens ne donnent pas le temps à leur peau de s’ajuster», note Jennifer Brodeur, fondatrice et PDG de JB Skin Guru. On persévère donc un peu avant de passer au produit suivant.

2. Utiliser des produits périmés

Toujours prendre le temps de lire les étiquettes des produits. On jette quand la date d’expiration est passée.

3. Nettoyer la peau avec des lingettes seulement

Les lingettes démaquillantes peuvent provoquer des irritations à cause de l’alcool qu’elles contiennent. Par contre, elles restent une solution de démaquillage facile à l’occasion, lorsqu’on n’a pas le temps (ou l’énergie) de procéder à sa routine régulière. Mieux vaut utiliser une lingette que ne pas se démaquiller du tout.

4. Ne pas hydrater adéquatement sa peau

«Tous les problèmes cutanés sont plus visibles et plus marqués sur un épiderme mal hydraté!» prévient Nancy Labonté, formatrice internationale chez IDC+.

5. Ne pas appliquer de protection solaire au quotidien

Les rayons UVB sont plus intenses l’été, mais les UVA sont présents à l’année et même par temps nuageux. Ce sont eux qui sont responsables du vieillissement de la peau, alors on ne lésine pas sur le FPS.

