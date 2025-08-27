Bulles et bouchées : un été de tapas avec le cava Segura Viudas

Recevoir pour l’apéro, c’est sans contredit l’un des grands plaisirs de ma vie. Quelques amuse-gueules savoureux, une sélection de vins de qualité, voilà de quoi ajouter style et fantaisie à toute festivité, sans le stress inhérent à la préparation d’un repas complet. Et l’été, dans une atmosphère décontractée et gorgée de soleil, quoi de plus agréable qu’un aperitivo chic d'inspiration espagnole !

Il y a quelques années, j’ai visité Madrid, une ville que j’adore pour son art de vivre et son charme cosmopolite. Installée sur une terrasse ensoleillée de la Plaza de Santa Ana, haut-lieu des rencontres festives de fin de journée, je me suis régalée des tapas que des serveurs attentionnés ont apportées à ma table : des patatas bravas, des croquettes de jàmon et des piments padrón, généralement doux et sucrés, mais parfois terriblement piquants…

Alors que je me liquéfiais sous la chaleur torride qui régnait sur la ville, je me rappelle avoir observé une femme d’un grand chic, fraîche comme une rose derrière ses immenses lunettes de soleil et dont la tenue était impeccable malgré la journée passée au travail. Elle a commandé un verre de mousseux.

Le serveur est revenu avec une bouteille de Segura Viudas, un cava brut espagnol haut de gamme. L’élégante bouteille, rafraîchie juste à point, était couverte de perles de condensation. Il lui a versé le vin mousseux, qui pétillait dans son verre, jusqu’à ce que, de sa main manucurée, elle lui signale qu'il pouvait s'arrêter.

Le cava est le vin mousseux emblématique de l'Espagne. Il est élaboré selon une méthode traditionnelle, où une seconde fermentation en bouteille lui confère une bulle fine et naturelle. Le cava Segura Viudas Cava Brut Biologique se distingue par ses arômes frais de fruits blancs et d’agrumes, et par ses notes florales. En bouche apparaissent des parfums de pomme verte, de poire et de brioche grillée se terminant sur une finale nette et rafraîchissante.

Le cava Segura Viudas Cava Brut Biologique est un assemblage de Macabeo, Parellada et Xarel-lo, trois cépages espagnols cultivés dans la réputée région viticole du Penedès, non loin de Barcelone. La maison produit du vin depuis le 12e siècle, mais ce n'est que dans les années 1950, lorsque les frères Segura ont acquis le domaine, que l'histoire de ce cava de renommée internationale s’est véritablement amorcée. Depuis, ce mousseux a été couvert de prix internationaux en raison de son irréprochable qualité.

Certifiée biologique et engagée en faveur de la biodiversité (le vignoble compte même un spécialiste de la biodiversité !), la maison Segura Viudas a toujours accordé une place de choix aux cépages autochtones espagnols de première qualité. Et pour cause : ces cépages indigènes sont mieux adaptés au climat local, favorisant une agriculture plus durable tout en mettant en valeur l'authenticité du cava.

Polyvalent et abordable, le cava Segura Viudas Cava Brut Biologique agrémentera vos moments de réjouissances d’une touche de luxe européen à prix doux. Fruité et frais, d’une belle complexité, le cava Segura Viudas Cava Brut Biologique est idéal tant à l’apéro qu’à table, où il se marie parfaitement avec poissons et fruits de mer, des sushis élaborés jusqu’aux poissons en conserve si pratiques. Essayez-le avec des pâtes à l'huile d'olive ou en accompagnement festif d'un plateau de fromages composé de brie, de camembert ou d’un délicieux chèvre à pâte molle.

