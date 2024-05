3 chouettes nouveautés en cuisine

Des miels et un gin d’ici à découvrir et un outil pratique pour cuisiner.

Mariage de raison

Liaison, jeune entreprise des Cantons-de-l’Est, réinvente l’accord miel-fromage de manière fort originale. Cet apiculteur s’est associé à quelques autres pour offrir huit miels destinés non pas à être étendus sur des rôties – quoique, pourquoi pas ? – mais plutôt à être jumelés à un fromage dans un savoureux mariage sucré-salé. Présentés dans de jolis tubes de verre résolument chics, ces nectars au goût tantôt floral tantôt fermier rehausseront sans peine un Brie coulant, un chèvre crémeux ou un Comté bien ferme. Chaque coffret de quatre ou huit éprouvettes, translucides pour bien apprécier la palette des coloris des miels, vient avec un guide pratique pour faciliter la dégustation.

Ensemble de dégustation Liaison, 68 $ les 8 fioles de 65 g.

Un gin soyeux

« Contient des pistaches ». L’avertissement a de quoi faire sourciller, d’autant plus qu’il est apposé sur une bouteille de gin ! Encore plus étonnant, ce nouveau spiritueux concocté par la Distillerie du Square, en Outaouais, contient aussi de l’huile d’olive et du citron. Pour le créer, la distillerie s’est associée au producteur d’huile La Belle Excuse et a réalisé ce qu’on appelle un fat wash : l’alcool est d’abord infusé avec un corps gras (l’huile d’olive dans ce cas-ci) puis les deux liquides sont séparés, conférant à l’alcool une texture quasi sirupeuse. En bouche, les baies de genévrier mettent rapidement les papilles en alerte, avant de céder la place à des notes citronnées franches et persistantes. Rafraîchissant.

Gin du jardin, 49,75 $ les 750 ml.

Liberté en cuisine

Cette nouveauté signée KitchenAid fait partie de la gamme de petits électroménagers à pile rechargeable que la multinationale a lancée récemment. Finie, donc, la recherche d’une prise de courant libre, le recours aux rallonges multiprises et les cordons encombrants. Ce malaxeur super silencieux, dont la puissance n’a rien à envier à celle de sa cousine filaire, peut donc être utilisé où bon nous semble. Cela dit, on aura tôt ou tard besoin de brancher le chargeur…

Mixette sans fil Kitchen Aid Go, 199,99 $