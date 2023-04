3 nouveautés gourmandes pour le printemps

Enfin le printemps

Ça y est, la décision est prise : au cours des semaines qui viennent, on se lance dans la culture des fines herbes et des fleurs comestibles. Aucune idée par où commencer ? Pas grave. Joëlle Paquet, fondatrice de l’entreprise Mano Verde, y a réfléchi. Elle propose des kits vraiment irrésistibles dans lesquels se trouve tout ce qu’il faut pour faire éclore en soi une nouvelle passion. Chacun contient du terreau, des graines et, surtout, les instructions détaillées sur la façon de les semer, de les faire germer et de les transplanter en nature le moment venu. Mano Verde propose des dizaines de variétés d’herbes et de fleurs, du simple persil plat aux capucines en passant par l’origan, la menthe, les pensées, la ciboulette, les fraises et ainsi de suite. De quoi donner à nos assiettes un petit air printanier !

Le barbecue c’est du sérieux

La saison du barbecue s’en vient à grands pas, et on peut déjà rêver de viandes, de poissons et de légumes que l’on fait saisir sur le gril, au grand air. Pour rendre l’expérience encore plus agréable, BBQ Québec propose des ustensiles qui feront du moindre cuistot un véritable maître de la cuisson sur flammes. Sa grande spatule et ses pinces, aux longues poignées ergonomiques, sont d’une robustesse à toute épreuve. En prime, l’inox brossé couleur titane dont ces outils sont faits leur donne un look du tonnerre !

Insectes au menu

Bon, d’accord. L’idée de manger des sauterelles, des grillons et des larves de ténébrions – on évite de googler, svp – peut couper l’appétit. Pourtant, les insectes sont une excellente source de protéines, à égalité avec le saumon et le poulet, et pas très loin du bœuf. Et côté environnement, ils laissent les autres loin derrière : la production d’un kilo de ténébrions produit 11 fois moins de gaz à effet de serre que celle d’un kilo de bœuf, et exige infiniment moins d’eau et d’espace. Avec ces données en tête et faisant fi des appréhensions, l’Insectarium de Montréal a récemment composé une gamme fort intéressante d’aliments qui mettent en vedette vers, chenilles et bibittes en tous genres. Grand bien nous fasse : les truffes aux bleuets, graines de citrouille et ténébrions, les amandes rôties au sel de sauterelles, les sablés aux pacanes et aux grillons, tout est savoureux ! Faut-il s’en étonner ? Le chef derrière ces petits délices est nul autre que Daniel Vézina.

