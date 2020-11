Comment rendre le poulet croustillant?

On prépare un poulet rôti entier au four? Parfait; ne reste qu’à s’assurer qu’il sera bien croustillant!

Le secret pour obtenir une volaille à la peau dorée et bien craquante: avant de l’enfourner, on en assèche le plus possible la surface à l’aide d’un linge à vaisselle ou d’essuie-tout.

On peut même faire « sécher » le poulet déballé au frigo quelques heures ou toute une nuit.

Ingrédients

1 poulet entier

Sel

Poivre

Préparation